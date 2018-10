A Roma il Premio 'Celebrate the Excellence' per le aziende virtuose

Roma, 9 ott. (askanews) - Si terrà mercoledì 10 ottobre, a Roma, la terza edizione di "Celebrate the Excellence", il premio ideato da Ci.Effe. Consulting, durante il quale verranno premiate le quattro aziende virtuose che si sono distinte in valore, crescita e prestigio, nei settori moda, bellezza, agroalimentare e tecnologia. Verranno premiate con un assegno simbolico di 5 mila euro ciascuna in servizi di formazione.La società romana, punto di riferimento nell'ambito della consulenza, formazione e marketing, ha selezionato per quest'anno il tema dell'integrità, che si traduce in una politica del lavoro rispettosa e attenta verso il mondo esterno, l'ambiente e le persone che abbiamo intorno; nella cura della realizzazione del prodotto e nella considerazione del cliente finale."Il nostro obiettivo è celebrare tali eccellenze e, insieme, contribuire al loro successo, dando fiducia a chi condivide i nostri stessi valori e criteri, come l'integrità e la passione" sottolinea Fabrizio Schilirò, amministratore unico di Ci.Effe. Consulting.Durante la serata è previsto l'intervento dell'economista e docente dell'Università Tor Vergata di Roma Leonardo Becchetti sul tema della responsabilità d'impresa che, secondo il professore, "detiene un ruolo chiave per la riduzione del conflitto con i portatori d'interesse, arrecando soddisfazione in chi la pratica. La sfida è quella di essere felici e generativi riuscendo ad esserlo in un contesto fortemente competitivo come quello dell'attuale sistema economico".