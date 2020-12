A Roma murales per Lennon,'fu vicino a lavoratori'

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Un omaggio a John Lennon su un muro di Roma nei pressi di Campo de' Fiori: è la nuova opera dello street artist Harry Greb. Lennon, di cui ricorre oggi il quarantennale dell'omicidio, è rappresentato con una giacca verde con scritto 'Imagine', ma indossa i pantaloni e gli stivali da Santa Claus. Sotto la giacca una maglietta con scritto: "They are not robots". Accanto all'artista c'è un robot con il logo di Amazon. Il robot ha un cartello con scritto 'Happy Xmas working class hero', in riferimento a una delle canzoni più note di Lennon. L'opera si trova all'Arco di S. Margherita, una traversa di via del Pellegrino, a pochi metri da Campo de' Fiori. "L'8 dicembre di 40 anni fa veniva ucciso a New York uno dei più importanti e significativi personaggi del secolo - commenta Harry Greb - Oggi lo ricordo anche e soprattutto per le sue canzoni a favore dei più esposti come ad esempio i lavoratori. Sono continue le testimonianze di violazione dei loro diritti come ultimamente è stato denunciato anche da Amnesty nei confronti di Amazon". (ANSA).