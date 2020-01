A Roma e Milano smog torna preoccupante, salgono i livelli di Pm10

Roma, 24 gen. (askanews) - Si riaffaccia l'emergenza smog a Roma e Milano.ROMA - Dopo essere tornata alla normalità, in seguito ai divieti imposti dall'amministrazione Raggi - con molte polemiche - alla circolazione di tutti i diesel e allo stop totale del traffico nella "domenica ecologica" del 19 gennaio, complice l'alta pressione l'aria della Capitale peggiora di nuovo, con i Pm10 che tornano sopra i livelli massimi previsti dalla legge (50 microgrammi per metro cubo).Secondo l'Arpa Lazio, infatti, giovedì 23 gennaio sono stati superati i limiti di polveri sottili in 7 centraline sulle 11 che hanno monitorano la qualità dell'aria nella Capitale (sono 13 in totale a Roma: per altre 2 centraline, Fermi e Arenula, il dato di ieri è "non disponibile). In particolare gli sforamenti sono stati registrati nelle centraline di Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Bufalotta, Cipro, Tiburtina (il dato peggiore: 73 ug/m3) e Malagrotta. La situazione nella Capitale potrebbe però presto tornare nella norma, grazie alle piogge previste tra domani e domenica che dovrebbero "ripulire" l'aria della Capitale.MILANO - A Milano tutte le centraline del capoluogo lombardo nella giornata di giovedì hanno rilevato concentrazioni di particolato superiori alla soglia di 50 microgrammi al metrocubo. In particolare la centralina a Marche ha registrato il valore più alto in città a 73 mg al metro cubo, seguita da quella di Senato (71) e poi Pascal (67) e Verziere (63).Nell'hinterland a Pioltello è stato registrato un valore di 74 mg al metro cubo, mentre a Meda è salito a 80 e a Magenta fino a 83.