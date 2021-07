A Roma in piazza contro il Green Pass, la protesta di "Io Apro"

Roma, 27 lug. (askanews) - Proteste in centro a Roma contro l'introduzione del Green Pass a partire dal 6 agosto per accedere a cinema, musei, palestre, piscine coperte, stadi, per consumare al tavolo al chiuso in bar e ristoranti o per partecipare a eventi sportivi.Le manifestazione a Piazza del Popolo organizzata dal movimento dei ristoratori "Io Apro", per dire No al Green Pass e "per tutti gli italiani che vogliono essere liberi di scegliere".