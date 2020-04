A Roma dimessi i coniugi cinesi, i primi contagi 'accertati'

Roma, 20 apr. (askanews) - Sono stati dimessi dall'ospedale San Filippo Neri di Roma i coniugi cinesi - L.X.M. e la moglie H.Y., 67 e 66 anni - che furono i primi casi accertati di COVID-19 in Italia. Originari della provincia di Wuhan, in Italia per un tour turistico organizzato, erano arrivati il 23 gennaio all'aeroporto di Milano Malpensa e si erano sentiti male durante l'alloggio a Roma, al Grand Hotel Palatino di Via Cavour, il 29 gennaio, quando vennero trasportati in ambulanza all'Istituto "Lazzaro Spallanzani" dove gli fu diagnosticata la positività al coronavirus.L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha fatto sapere di aver "appreso dalla Asl Roma 1 che la coppia di cinesi, che furono i primi casi di COVID-19 nel nostro paese, già curati presso l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, è stata oggi dimessa dall'ospedale San Filippo Neri. Hanno dunque concluso il periodo di riabilitazione e sono in ottime condizioni"."Hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura", ha concluso l'assessore.La coppia era guarita dal coronavirus e dimessa dallo Spallanzani il 19 marzo e trasferita al San Filippo Neri, dove la donna doveva completare una riabilitazione neuromotoria.