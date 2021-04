A Roma la Coppa di Euro 2020, countdown per gli Europei di calcio

Roma, 21 apr. (askanews) - Proprio nei giorni in cui tanto si è dibattuto sulla Super Lega, a Roma è arrivata la Coppa degli Europei di calcio, per il cosiddetto Trophy Tour. Ed è iniziato il countdown dell'evento.Gli Europei, che quest'anno saranno itineranti, si giocheranno anche a Roma. La Coppa, dunque, accompagnata dalla mascotte Skillzy, è stata portata nei luoghi simbolo della Capitale: dal Campidoglio, per la foto opportunity con la sindaca al Colosseo, fino a Castel Sant'Angelo, luogo simbolo dell'unione tra le città che ospiteranno Uefa Euro 2020 degli Europei romani.Ad accoglierla qui c'erano Daniele Frongia, commissario straordinario Euro 2020 e Cristiana Capotondi, Local Ambassador."L'importante è che si faranno gli Europei come abbiamo sempre voluto e creduto - ha detto Frongia -. Siamo ancora più pronti anche se c'è la pandemia, stiamo definendo i protocolli ma ci siamo. Lavoreremo per rispettare l'impegno del 25% e se il piano vaccinale lo consente andremo anche oltre: io sono ottimista."Gli Europei - ha aggiunto - sono importantissimi per il calcio, ma anche per gli altri sport e per l'economia in generale. Parlare di Europei significa parlare di indotto, di turismo. Gli hotel stanno ricevendo le prime prenotazioni: queste sì che sono buone notizie, che ci fanno vedere la luce in fondo al tunnel".Cristiana Capotondi, local ambassador di Euro2020: "Sono una appassionata della maglia italiana, sopra la maglia del club di riferimento. L'Italia mi fa battere il cuore più di qualsiasi club. Ospitiamo quattro match nella città più bella del mondo".La Coppa Henri Delaunay, che l'11 luglio a Wembley verrà consegnata nelle mani del capitano della squadra vincitrice di Euro 2020, pesa 8 chilogrammi ed è alta 60 cm, ed è quindi 18 cm più alta e 2 kg più pesante dell'originale, realizzata in argento sterling, e ha mantenuto il suo nome storico.