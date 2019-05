A Roma convegno su padre van der Lugt, gesuita assassinato ad Homs

Roma, 21 mag. (askanews) - Si terrà mercoledì 29 maggio, alle 20.15, a Roma, un convegno in ricordo di padre Frans van der Lugt, il gesuita assassinato ad Homs, in Siria, il 7 aprile del 2014. Il religioso olandese, che aveva 75 anni al momento della morte, aveva vissuto in un monastero nella città vecchia e denunciava spesso la mancanza di medicinali, viveri e aiuti per i civili assediati.L'iniziativa, promossa dal Centro per la Cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Roma, in collaborazione con la Comunità missionaria di Villaregia, si svolge presso l'Oratorio del Caravita (Via del Caravita, 7) a Roma. Qui sarà anche esposta la mostra sulle migrazioni "Exodus", con opere dell'artista Safet Zec.Interverranno monsignor Paolo Lojudice, da poco nominato vescovo di Siena, padre Chihade Abboud, rettore della Basilica di Santa Maria in Cosmedin, don Stefano Cascio, parroco di San Bonaventura a Torrespaccata.