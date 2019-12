A Rimini torna il 'Capodanno più lungo'

(ANSA) - RIMINI, 27 DIC - Tutto è pronto per il "Capodanno più lungo del mondo 2019", quello di Rimini che quest'anno conta oltre 700 hotel aperti con prenotazioni che sfiorano il tutto esaurito. La festa ha delle proposte per tutti i gusti da Coez in concerto in piazzale Fellini, alla reunion dei dj delle storiche discoteche, passando per una grande mostra dedicata a Fellini nel centenario della nascita. Appuntamento tradizionale della sera del 31 dicembre, il concerto di piazzale Fellini, Marina Centro, dove si esibirà Coez. Dopo i fuochi d'artificio per la mezzanotte sul mare, la festa si sposterà in centro storico per la Rimini Dance Reunion i dj delle storiche discoteche anni 90: Paradiso, Velvet, Slego, Baia degli Angeli, Cellophane e Barcellona. Ci saranno anche la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Malatesta, e poi il mercatino Circ'amarcord, la Casa di Babbo Natale e le animazioni di Cartoon Club. Non mancheranno i presepi di sabbia giganti a Marina Centro e Torre Pedrera.