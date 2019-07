A Pescara chicchi di grandine come arance, in 30 all'ospedale

Pescara, 10 lug. (askanews) - Trenta persone ferite, decine di alberi caduti, centinaia di macchine danneggiate, allagamenti ovunque: è il primo bilancio del nubifragio avvenuto a Pescara dove i chicchi di grandine caduti hanno raggiunto dimensioni preoccupanti, grandi come arance.In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo. In tanti sono stati sorpresi dalla violentissima grandinata seguita da un violento nubifragio.Ovunque si sono registrati allagamenti, con strade ridotte a fiumi in più punti del capoluogo, da piazza Duca degli Abruzzi alla zona dell'ospedale civile. Disagi alla viabilità: in tilt i centralini dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che hanno gestito numerose richieste di intervento. Ai Colli, in via di Sotto, si è creata una frattura nel manto stradale.