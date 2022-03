A Palazzo Vecchio ulivi in memoria vittime del Coronavirus

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Alberi di ulivo all'arengario di Palazzo Vecchio in ricordo delle vittime fiorentine del Covid. È l'iniziativa del sindaco di Firenze Dario Nardella in occasione delle Giornata in memoria delle vittime del Coronavirus, 1.130 nel capoluogo toscano ha specificato il primi cittadino. Tanti gli assessori comunali presenti tra cui Benedetta Albanese, Sara Funaro, Alessandro Martini. Ogni albero ha più targhette, con il nome delle persone scomparse. "Il segno che il Covid ha lasciato nel nostro Paese è indelebile - ha detto Nardella -. Ricordiamo coloro che sono morti: donne, anziani, talvolta anche bambini. Lo facciamo con una consapevolezza maggiore perché a due anni di distanza siamo più forti, più coesi, abbiamo anche più speranza. Abbiamo imparato molto da questa terribile pandemia, il ringraziamento che faccio è al personale sanitario che non si è mai risparmiato, anche in queste settimane in cui il Covid è ancora in corso. Siamo orgogliosi di loro". (ANSA).