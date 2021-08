A Mirabilandia effettuati 700 mila tamponi rapidi gratuiti: successo per l'iniziativa

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Nella prima settimana di green pass obbligatorio, l’iniziativa di Mirabilandia ha riscosso un grande successo: circa 7.000 sono i test antigenici gratuiti effettuati nei primi 7 giorni nell’area sanitaria allestita, in media quasi 1.000 al giorno soprattutto nella fascia 12-25 anni. Nell’orario di maggiore affluenza, tra le 10 e le 11.30, l’attesa è al massimo di 25-30 minuti. "Siamo contenti dei primi risultati registrati - commenta Riccardo Marcante, Direttore Generale di Mirabilandia – perché ci dicono che i nostri visitatori hanno apprezzato la possibilità di entrare al Parco senza doversi preoccupare di prenotare precedentemente un tampone e soprattutto senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Non va inoltre sottovalutato il fatto che il test ha una validità di 48 ore e permette così ai nostri clienti di divertirsi rispettando le regole anche dopo la visita al Parco. Mirabilandia ha implementato con successo questa ulteriore misura di sicurezza, trasformando in una opportunità quella che a prima vista poteva essere solo una complicazione". L’area sanitaria allestita accanto alle biglietterie prevede ogni giorno un team sanitario dedicato che, in base all’ordine di arrivo, fa compilare la necessaria documentazione, prima di accedere ai test, ai clienti provvisti di titolo di ingresso al Parco. I minori di 12 anni, i possessori di green pass o di un test negativo a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, e i guariti da Covid-19 negli ultimi 6 mesi possono accedere - previa verifica - direttamente al Parco.