A Milano Area B, stop auto inquinanti

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Debutta a Milano Area B, la ztl più grande d'Italia (il 72% dell'intero territorio comunale) che vieta l'ingresso in città e la circolazione ai veicoli più inquinanti (auto a benzina non catalitiche e diesel fino a euro 3) dalle 7:30 alle 19:30 dei giorni feriali. Sono al momento 15 i varchi, su 187, attivi con telecamere collegate a un sistema informatico che consente alle persone di registrarsi e verificare se la propria auto può entrare in Area B. Per il primo anno il Comune ha previsto per gli automobilisti un pacchetto di 50 accessi in deroga, motivo per cui le pattuglie di vigili messe in alcuni punti nevralgici di ingresso in città si limitano ad avvisare gli automobilisti. Dal secondo anno di entrata in vigore di Area B i residenti a Milano e le imprese della città avranno 25 giorni all'anno di libera circolazione anche non consecutivi, tutti gli altri cinque giorni. Solo all'esaurimento dei giorni di libera circolazione scatterà la sanzione.