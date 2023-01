A Marktl resta aperto libro condoglianze per Benedetto XVI

(ANSA) - BERLINO, 02 GEN - Nella chiesa di St. Oswald, nel villaggio di Marktl am Inn in Baviera, resta aperto il libro delle condoglianze per Benedetto XVI. Joseph Ratzinger nacque a Marktl il 16 aprile 1927. Nel libro si trovano questa mattina saluti e ringraziamenti in tedesco, in italiano e in spagnolo. Sabato nella chiesa di St. Oswald, dove Benedetto fu battezzato lo stesso giorno della sua nascita, si era svolta una prima celebrazione, mentre ieri sera si è tenuto un rosario per il papa emerito. Durante il rosario sono stati letti frammenti del suo testamento spirituale. Anche il libro dei visitatori della casa natale del papa a Marktl, a pochi metri di distanza dalla chiesa, si è trasformato da due giorni in un piccolo elenco di saluti rivolti a Benedetto XVI. (ANSA).