È iniziata la settimana di caldo record, intenso e afoso

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È iniziata la settimana dell'anticiclone africano Caronte responsabile di una tempesta di calore sull'Italia. Il caldo in arrivo sarà intenso, afoso e in alcune città storico. Una di queste sarà Roma. La capitale d'Italia oggi dovrebbe raggiungere i 40-41°C e addirittura martedì 42-43°C. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. La 'Heat Storm' cioè la tempesta di calore, indica temperature dai 37,8 °C per tre o più giorni consecutivi su una vasta area. "Analizzando le carte meteorologiche dei periodi di caldo estremo degli ultimi due decenni - afferma Sanò - in cui si sono concentrate quasi tutte le più intense ondate di calura in Italia non troviamo riscontri di episodi con l'isoterma +26/+28°C estesa così su tutte le nostre regioni e più che mai per periodi così lunghi".

Dati alla mano fino a mercoledì 19 il caldo aumenterà. Di giorno e all'ombra si potranno toccare i 38-39°C sia sulla Valle Padana, come a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia, sia al Centro come a Firenze e in Umbria (la parte più meridionale). Sul Lazio invece si toccheranno punte di 42-43°C, specie a Roma. Ma il caldo più intenso interesserà le Isole Maggiori e la Puglia. Attesi in Sardegna picchi fino a 47°C sulle zone interne meridionali, come a Decimomannu nel Cagliaritano, in Sicilia 45-46°C come a Siracusa, Agrigento e Catenanuova (Enna) e in Puglia 44-45°C a Foggia. Oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l'elevato tasso di umidità che farà peggiorare le condizioni di disagio fisico. Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°C. Nel dettaglio - Lunedì 17. Al nord: sole e caldo intenso dappertutto. Al centro: sole e super caldo, picchi di 40°C, di più in Sardegna. Al sud: caldo intenso. - Martedì 18. Al nord: giornata caldissima e afosa. Al centro: caldo record sul Lazio, intenso altrove. Al sud: clima incandescente - Mercoledì 19. Al nord: caldo afoso, temporali sulle Alpi, in nottata anche sul Friuli. Al centro: clima rovente e sole. Sud bollente. (ANSA). .