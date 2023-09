È in rianimazione la 26enne investita in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 SET - È stata operata alla testa e resta ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda di Milano la 26enne investita da un motociclista mentre ieri stava attraversando a piedi la strada nel centro di Milano. La giovane si trovava in via Fatebenefratelli. I rilievi e le testimonianze indicano che ha attraversato lontano dalle strisce pedonali. Cadendo dopo l'impatto, ha battuto la testa. All'inizio cosciente, è stata poi rianimata, intubata e trasferita in ambulanza a Niguarda. Il motociclista di 32 anni è stato portato al Policlinico per escoriazioni e controlli. (ANSA).