È gravissimo il bimbo caduto dalle scale in una scuola a Milano

Milano, 18 ott. (askanews) - È in condizioni gravissime il bambino, classe 2013, precipitato questa mattina nella tromba delle scale della scuola elementare Pirelli di Milano, via Goffredo da Bussero, in zona Bicocca, dove frequenta la prima. Ha riportato gravi lesioni alla testa e agli organi interni ed è in pericolo di vita.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia Porta Monforte che stanno svolgendo le indagini, il bambino, nel tornare in aula dopo essere andato in bagno, si è avvicinato al parapetto delle scale al secondo piano e, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 11 metri, finendo sul pavimento del seminterrato. La ringhiera è stata sottoposta a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti tecnici.Agli accertamenti hanno contribuito personale dell'Agenzia tutela della salute di Milano e del Gruppo intervento rapido della Procura. Nell scuola non c'è un impianto di videosorveglianza.