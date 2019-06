A Giorgio Meneschincheri l''Italian Best Awards 2019'

Roma, 19 giu. (AdnKronos Salute) - "Per lo straordinario impegno sociale a sostegno della salute pubblica attraverso la diffusione della cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita". Con questa motivazione Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, è stato premiato oggi alla Camera dei Deputati, alla sesta edizione dell'Italian Best Awards 2019, nella categoria 'Salute, sport e prevenzione'. Meneschincheri da 9 anni organizza in Italia 'Tennis & Friends, salute e sport... sport è salute', una delle più importanti manifestazioni di prevenzione multidisciplinare che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Un connubio dai 'numeri' vincenti: oltre 73.000 persone che hanno potuto sottoporsi a check up gratuiti, con un'affluenza di oltre 256.000 presenze.L'Italian Best Awards 2019 - promosso da AgerMea, associazione presieduta da Domenico Cosentino che da anni investe nella valorizzazione e tutela del 'Made in Italy' - vuole valorizzare l’eccellenza dello stile italiano nei diversi settori, con dieci categorie in concorso.