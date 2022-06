A Genova si gira film su Mameli con la regia di Angelo Antonucci

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Genova fino al 17 giugno sarà set cinematografico di 'Goffredo - e l'Italia chiamò', ultima opera cinematografica del regista Angelo Antonucci. Nel cast del film finanziato dal Mic, da Filse Liguria, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, Maria Grazia Cucinotta, Vince Riotta, Stefania Sandrelli. Emanuele Macone sarà Goffredo Mameli, scelto tra oltre 50 candidature. Il film narra la vita del giovane poeta e patriota genovese Goffredo Mameli, morto in battaglia a Roma a 21 anni, oltre ad essere stato tra i principali esponenti del Risorgimento, scrisse le parole dell'Inno d'Italia, musicato dal compositore Michele Novaro. Le riprese avverranno tra Genova e Roma. "La storia dell'Inno d'Italia e del suo autore Goffredo Mameli - spiega il regista e sceneggiatore Angelo Antonucci - è una vicenda originale mai portata sul grande schermo fino ad oggi. Ho voluto sottolineare i momenti dell'infanzia e della giovinezza di Goffredo che, oltre a essere stato l'autore del testo dell'Inno nazionale, è stato soprattutto un fervido patriota che ha lottato fino alla morte per difendere il tricolore e per spronare gli italiani a reagire contro i francesi e gli austriaci per l'indipendenza italiana". Nei giorni delle riprese genovesi saranno coinvolti oltre 60 giovani attori locali e della Liguria con la partecipazione di Francesco Baccini che interpreterà il ruolo di Michele Novaro, autore della musica dell'Inno. Il film è realizzato in produzione associata tra Futuro Productions Srl ed Elite Group International Srl. La produzione sul territorio è affidata ad App Eventi e Lucerna Films. (ANSA).