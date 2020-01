A fuoco magazzino colorificio a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 8 GEN - Il magazzino di un colorificio a San Filippo (Lucca) è andato distrutto in un incendio. Le fiamme, forse causate da un corto circuito, hanno mandato in fumo i circa mille metri quadrati del capannone adiacente al reparto vendite. L'allarme è stato dato dai residenti svegliati dai forti scoppi provenienti dal rogo. Sul posto sono arrivate quattro squadre, provenienti da Lucca, Pistoia e Massa (Massa Carrara) che sono riuscite a contenere l'incendio e ad impedire alle fiamme di raggiungere il magazzino delle vernici e dei solventi. Il colorificio da' lavoro ad oltre venti persone. A seguito dell'alta nube di fumo che si è levata dall'incendio, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha firmato un'ordinanza in cui si raccomanda ai cittadini residenti in una fascia di 500 metri dal magazzino di tenere chiuse le finestre, in special modo se dovessero avvertire forte odore di fumo.