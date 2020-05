Incendio in una fabbrica chimica di Marghera: "Restate a casa e chiudete le finestre". Gravi due operai

Esplosione e successivo incendio in un`azienda chimica a Porto Marghera (Venezia), nella zona industriale di Malcontenta: sul posto stanno intervenendo 8 squadre dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr.

Una colonna di fumo

Una paurosa colonna di fumo nero si è resa visibile a chilometri di distanza: è scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell`ambiente di sostanze chimiche.

La colonna di fumo nell'azienda di Porto Marghera (Foto Rainews)

"Chiudere le finestre"

L'incendio di Marghera si è verificato alla 3V Sigma di Malcontenta, azienda specializzata in prodotti chimici. Numerose le esplosioni che ne sono seguite. Il Comune di Venezia ha invitato i cittadini a chiudere le finestre degli edifici per precauzione. I vigili del fuoco arrivati in forze sono riusciti a circoscriverlo. La nube nere è visibile anche da Mestre, Venezia e ampie zone della provincia. "L'Arpav sta facendo indagini a tutto campo per verificare le sostanze che stanno bruciando - ha confermato l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Botttacin -. È possibile che si tratti di acetone, ma è una notizia non ufficiale e non verificata». Per garantire la sicurezza degli operatori è stata chiusa la viabilità per un raggio di 1,5 chilometri. I lavoratori della zona sono stati evacuati dai rispettivi stabilimenti.

Due operai feriti

Nel vasto incendio scoppiato alle 10.15 a Malcontenta (Marghera), in un serbatoio nella ditta di prodotti chimici, la 3V Sigma Spa, nell'impianto dell'acetone, sarebbero coinvolti due operai, di cui uno in gravi condizioni. Dalle 11 la circolazione ferroviaria nella stazione di Venezia-Mestre è sospesa.