A Fiumicino terminal pieni e voli ok per le partenze di Ferragosto

Sabato di partenze e aerostazioni piene all'aeroporto di Fiumicino, che peraltro gia' da giorni registra una media di oltre 100mila passeggeri al giorno, mantenendo sempre una costante regolarita' nei voli, nel week-end che precede il Ferragosto. Sono tanti i turisti che si mettono in viaggio per raggiungere mete piu' o meno lontane. C'e' chi opta per localita' di mare in Italia privilegiando il Sud, con la Sicilia e la Sardegna in testa, e chi, invece, vola all'estero per tuffarsi nelle acque delle isole Baleari: da Ibiza a Formentera per continuare poi con Maiorca e Minorca, e chi va alle Canarie. Molto gettonate anche Grecia ed Egitto. Tra i turisti in arrivo in Italia, molti provengono da Germania, Francia e Regno Unito. ServizioDi Telenews