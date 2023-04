A Firenze tavolini extra nel 2023 ma solo fuori area Unesco

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Tavolini straordinari anche nel 2023 ma solo fuori dal centro storico. Il Comune di Firenze ha deciso di concedere, per la prossima estate, la possibilità di mettere sedie e tavolini fuori dai locali ma solo nelle strade e nelle piazze non comprese nell'area Unesco. L'obiettivo del Comune, si legge in una nota, è approvare gli atti necessari al nuovo piano straordinario - una delibera con il regolamento che deve essere presentata in consiglio - entro le prossime settimane per partire con le concessioni straordinarie dal ponte del 2 giugno e mantenerle fino al ponte del 2 novembre. (ANSA).