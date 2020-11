A Capri operativo secondo carrellino elettrico per anziani

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - E' entrato oggi in servizio a Capri (Napoli) il secondo carrellino che trasporta anziani e persone con difficoltà motorie nelle zone impervie e lontane dal centro acquistato dal Comune isolano grazie alle donazioni di benefattori e privati cittadini attraverso il Movimento Cristiano Lavoratori. Altri fondi sono stati raccolti con il biglietto di ingresso degli spettacoli della compagnia teatrale isolana "Arianis". Un impegno portato avanti dall'assessore ai Servizi sociali, Salvatore Ciuccio, che ha visto ieri arrivare sull'isola il carrellino che questa mattina ha iniziato i giri di prova per le piccole viuzze e stradine impervie di via Tiberio, Tamborio, Vanassina, Matermania, il centro storico, spingendosi anche lungo Marina Grande e Marina Piccola. All'acquisto del secondo carrellino elettrico ne faranno seguito altri, e ciò "consentirà alle persone anziane e a quelle con difficoltà motorie specie in questo periodo di lockdown che impedisce la mobilità all'interno del territorio - ha spiegato Ciuccio - di sentirsi meno isolate e non penalizzate per i loro spostamenti e si aggiungerà al parco macchine in dotazione ai Servizi Sociali comunali. Ringrazio tutti per la sensibilità e l'attenzione dimostrata e la platea dei benefattori e dei tanti collaboratori che hanno contribuito al successo di questa importante iniziativa. Da oggi comincerà l'avventura per l'espletamento del servizio con non poche difficoltà e, pertanto, l'associazione avrà bisogno ancora del sostegno di tutti coloro che credono in questa iniziativa intrapresa a favore dei più deboli". L'assessore Ciuccio, anche nella veste di presidente della sede di Capri del Movimento Cristiano Lavoratori, ha voluto anche ringraziare la sede Provinciale di Napoli e nazionale del Movimento "che hanno creduto nell'iniziativa proposta dalla nostra sede elargendo il primo contributo iniziale e rappresentando così l'incipit dell'azione benefica". (ANSA).