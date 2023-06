È arrivata l'estate a Trieste, tutti al mare

(ANSA) - TRIESTE, 02 GIU - La temperatura ancora bassa del mare non ha scoraggiato i triestini che, approfittando della prima vera giornata (di festa) di sole, oggi si sono riversati in tanti sul lungomare di Barcola per abbronzarsi, assumere un po' di caldo e, i più coraggiosi, fare il bagno.

Dopo l'ondata di basse temperature delle settimane scorse e le incerte condizioni meteo degli ultimi giorni, con escursioni termiche anche rilevanti, oggi finalmente è stata una giornata di sole, calda, durata per l'intera giornata. Dunque, come è tradizione, chi in auto, chi in autobus chi in scooter con tanto di "brandina" e abbronzante, in tanti sono andati a Barcola, il lungomare che dalla città giunge fino al Castello di Miramare, dove si sono distesi sui vari marciapiedi. Affollati anche i chioschi e i bar dalla pineta in avanti, con il litorale tipicamente suddiviso in settori tra adolescenti, ragazzi, latini, adulti e altri gruppi. (ANSA). .