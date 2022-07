A Ancona robot umanoide contro paura bimbi sala operatoria

(ANSA) - ANCONA, 11 LUG - Un robot umanoide in corsia per aiutare i bambini ricoverati a superare la paura della sala operatoria. E' l'esperienza dell'ospedale materno infantile di Ancona dove oggi sono stati eseguiti due delicatissimi interventi su altrettanti piccoli pazienti dalla Divisione di Neurochirurgia generale con particolare interesse Pediatrico", guidata dal dottor Roberto Trignani. Un intervento, spiega una nota congiunta dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Regione Marche e Fondazione Ospedale Salesi onlus, è stato eseguito su un bambino pugliese di 12 anni, affetto da tumore benigno alla colonna vertebrale lombare. A spiegare al 12enne e ai suoi genitori i dettagli dell'operazione, oltre ai medici c'era anche Estrabot, il robot umanoide della Fondazione Ospedale Salesi onlus, che per la prima volta "è stato utilizzato in neurochirurgia, mentre dal 2019 viene già impiegato con successo anche in chirurgia generale" spiega Antonello Maraldo, presidente della Fondazione. Estrabot, reso operativo dal clown dottore Samuele Ialino, ha illustrato al bambino, chiamandolo per nome, la procedura chirurgica, utilizzando una 'storiella'. Cantando le canzoni preferite del 12enne, lo ha poi accompagnato in sala operatoria. "Devi immaginare la tua colonna vertebrale come una caverna - gli ha detto - dentro a cui sono custoditi i cavi elettrici che comandano le funzioni delle tue gambe, questi cavi elettrici però sono intrappolati perché si sono gonfiate le pareti della caverna, che possono rischiare di crollare. Ma non ti devi preoccupare perché Roberto e i suoi amici dottori sanno benissimo cosa fare". In sala operatoria i neurochirurghi Roberto Trignani, Michele Luzi e Roberta Benigni, con procedura chirurgica mininvasiva, hanno realizzato un'apertura della colonna vertebrale per liberare i nervi compressi. L'intervento ha coinvolto diversi specialisti tra cui il neuroradiologo Stefano Bruni, che ha eseguito una vertebroplastica. Ad Estrabot, nell'ultimo mese si è affiancata anche Sally, un altro umanoide con lo stesso obiettivo di alleviare l'ansia dei piccoli pazienti. (ANSA).