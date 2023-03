A 12 anni precipita dalla finestra a scuola, è grave

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Una bambina di 12 anni è precipitata da una finestra di una scuola media a Rapallo ed è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova. E' accaduto verso il termine delle lezioni in una classe di prima media. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia la bambina si sarebbe improvvisamente alzata dal banco e sarebbe andata alla finestra. La dinamica della caduta è ancora al vaglio della polizia che sta raccogliendo le testimonianze di alunni e insegnanti. Soccorsa dai medici del 118 della Croce Rossa di Santa Margherita la bambina è stata portata in ospedale con diversi traumi. (ANSA).