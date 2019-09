A spasso per l'Italia alla scoperta dei piatti tipici e delle antiche tradizioni: gli appuntamenti da non perdere

Dalla provincia di Parma a quella di Viterbo, fino a quelle di Terni e di Nuoro, il fine settimana dedicato alle tradizioni di una volta andrà in scena a Borgo Val di Taro, Oriolo Romano, Narni e Oliena. La Fiera del Fungo di Borgotaro animerà dal 14 al 15 e dal 21 al 22 settembre Borgo Val di Tarotra mostre, degustazioni, cooking show, spettacoli musicali itineranti e street food. Quello che cresce spontaneo nei boschi appenninici che circondano l’abitato è un prodotto considerato superiore - per qualità organolettiche, olfattive ed aromatiche - rispetto agli altri porcini delle stesse specie che provengono da altre zone, sia italiane che estere. Il ricco programma prevede cooking show curati da rinomati chef che proporranno la delizia locale in ogni sua variante, a partire dai grandi classici come i tagliolini ai porcini e i funghi trifolati. Nata come semplice sagra nel lontano 1975, a distanza di oltre 40 anni la Fiera si è trasformata in un grande evento di interesse internazionale, che ogni anno attira nella capitale dell’Alta Valtaro - parte del circuito internazionale “Cittaslow” - migliaia di visitatori; un evento che, pur mantenendo saldo il legame con le tradizioni e le tipicità locali, guarda alla modernità e a tutto quello che va di moda nel settore del food & wine.

I funghi porcini saranno grandi protagonisti anche nel Lazio in zuppa, in crema o ad accompagnare le bruschette, le fettuccine e le carni, alla Sagra in programma dal 13 al 15 e dal 20 al 22 settembre a Oriolo Romano. Nel paese ricco di storia che sorge nei pressi di Manziana, lo stand gastronomico sarà aperto il venerdì solo a cena e il sabato e la domenica a pranzo (dalle 12.30) e a cena (dalle 19), mentre il sabato e la domenica a pranzo e a cena sarà proposto anche un ricco menù gluten free per permettere a tutti di gustare queste specialità. Furono gli abitanti dell’Urbe i primi a chiamare “suillus” la varietà più nobile del fungo, che con i suoi profumi e sapori inconfondibili è da sempre sono sinonimo di buona cucina e di gioia di stare in tavola. Chi preferirà optare per le ricette tipiche dell’Alto Lazio potrà invece scegliere tra le bruschette con olio e sale, le fettuccine al ragù, la braciola, la salsiccia e la ventresca alla brace, le patatine fritte, le insalate e i dolci ed il cremolato di more.

Spostandosi in Umbria, la splendida cittadina di Narni tornerà indietro al tempo del Medioevo dal 13 al 22 settembre grazie alla Rivincita, l’appendice della Corsa all’Anello di maggio. La Rivincita prenderà il via con il passaggio del banditore e l’apertura delle osterie, e terminerà con la sfida al “campo de li giochi” fra i Terzieri. Domenica 15 settembre alle 20, presso il Giardino dei Semplici di Palazzo dei Priori, il celebre cuoco Giorgio Barchiesi (in arte “Giorgione”) parteciperà al “certamen gastronomico” con il Mastro Martino da Como: i due cuochi si affronteranno in un cooking show nel quale reinterpreteranno ricette medievali, con il pubblico presente che potrà assaggiare e votare i piatti, decretando il vincitore. E sempre a proposito di buona cucina, varrà davvero la pena assaggiare un buon piatto di manfricoli, delizioso primo piatto della tradizione locale che viene impastato con l’acqua di Stifone, una località lungo il fiume Nera la cui sorgente ha un sapore particolare.

Farà invece tappa a Oliena “Autunno in Barbagia” (il programma completo - Pdf), la manifestazione che fra storia, artigianato, cultura e cucina tipica accompagna i visitatori alla scoperta del lato più autentico della Sardegna. Nel paese in cui sopravvivono ancora oggi antiche tradizioni che rievocano la civiltà preistorica dell’isola, l’appuntamento è fissato dal 13 al 15 settembre. Cuore pulsante dell’evento saranno le “cortes”, gli antichi cortili del paese nei quali si potranno ammirare esposizioni, laboratori e rappresentazioni delle attività domestiche e lavorative di un tempo. L’animazione itinerante sarà all’insegna della musica e dei balli tradizionali, e grande spazio sarà dato alle mostre e alla gastronomia tipica, dal pane alla pasta, fino al vino e ai dolci.

Nel frattempo a Subiaco (Roma) è tutto pronto per “Tartufo e cioccolato”, in programma il 21, 22, 28 e 29 settembre. La manifestazione esalterà queste due eccellenze gastronomiche sabato a pranzo e cena e domenica solo a pranzo nella splendida cornice della Rocca Abbaziale.