Roma: viceprefetto De Francesco travolto e ucciso da un bus turistico sulle strisce pedonali

Era appena ripartito dopo aver scaricato un gruppo di turisti all'albergo Palatino il conducente del bus turistico che ha investito e ucciso su via Cavour il vice prefetto di Roma Giorgio De Francesco. A quanto ricostruito finora, il pullman era appena ripartito quando ha centrato l'uomo e la moglie che attraversavano sotto braccio sulle strisce. La donna è rimasta miracolosamente illesa. De Francesco, invece, nell'impatto ha sbattuto la testa sull'asfalto ed è stato poi travolto dal bus che nella frenata gli sarebbe passato sopra riuscendo a fermarsi solo qualche metro più avanti. Il conducente del bus, un italiano di 58 anni, è risultato negativo ad alcol test ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti tossicologici.

Perizia su freni

Sul bus turistico verrà una perizia per far luce sull'incidente. In particolare si vuole valutare se ci sia stata un'avaria ai freni. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul posto, raccolto testimonianze e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Inutili i tentativi di rianimare la vittima, che ha perso la vita sul colpo. È successo intorno alle 11 all’altezza del civico 221, vicino alla fermata della metropolitana.

La carriera del viceprefetto

De Francesco presiedeva la prima sezione della Commissione territoriale romana per il riconoscimento della protezione internazionale ai rifugiati. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, con specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee, era stato promosso viceprefetto nel 2004. Prima dell’attuale incarico, aveva prestato servizio alla prefettura di Rimini e al dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, come dirigente responsabile per le relazioni comunitarie ed internazionali. In tale veste aveva rappresentato più volte l’Italia alle sessioni plenarie del gruppo Protezione civile della Nato, esercitando anche la funzione di capo delegazione.

La polemica: stop ai pullman turistici in centro

"Stop ai bus turistici in centro. Davanti all'assurda tragedia avvenuta a via Cavour, la giunta Raggi non può continuare a perdere tempo, deve intervenire subito per mettere fine a questo far west quotidiano". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd, in merito all'incidente mortale di oggi a Roma. "È ora di dire basta ai bus turistici nel cuore della città, dove da anni assistiamo alla totale deregulation - sottolinea Pedica -. Il Campidoglio deve prendere un provvedimento serio. Intanto, un pensiero va alla famiglia del viceprefetto Giorgio De Francesco, alla quale rivolgo le mie condoglianze".