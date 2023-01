Unabomber, Zornitta: “Pronto a dare ogni traccia biologica”

Ciò che desta sorpresa tra le persone coinvolte o comunque interessate alla vicenda Unabomber non è la riapertura dell'inchiesta, che potrebbe "riscaldare" il "cold case" dell'attentatore (o attentatori) seriali che dal 1994 al 2006 fece (almeno) 28 attentati nel Nord Est causando danni fisici e materiali a tante persone e cose, ma è il fatto che gli indagati della Procura di Trieste fossero dieci persone. Lo ha sottolineato ieri l'avvocato Maurizio Paniz e lo ha ribadito oggi il suo assistito, il sospettato principale, l'ing. Elvo Zornitta di Corva di Azzano Decimo (Pordenone). Fu scagionato dopo che, miracolosamente, si scoprì che la prova principe che lo avrebbe incastrato, un lamierino, era stato manomesso da un poliziotto, Ezio Zernar, per questo condannato (e lui risarcito). Se oggi Zornitta, pur di lasciarsi alle spalle la vicenda ribadisce la totale disponibilità a qualunque forma di inchiesta - "anche se il mio Dna è già patrimonio di chissà quante procure italiane sono a totale disposizione per fornire nuovamente e da subito qualsiasi traccia biologica" - c'è qualcosa che ancora lo sorprende: "Scoprire che ci sono stati altri indagati nell'inchiesta".

Non uno o due, ma altri nove. Di loro non si sa nulla, forse qualche nome si può immaginare (si tratta di persone le cui posizioni erano state oggetto di investigazione in passato, e poi di archiviazione), ma si è autorizzati a pensare a un castello accusatorio diverso da quanto si è sempre pensato. Poi, sorpresa finale, quell'undicesimo iscritto, una nuova figura "problematica" come ha scritto il Procuratore di Trieste Antonio De Nicolo in una nota. Per Zornitta se all'epoca si fosse saputo degli altri indagati "sicuramente la gente si sarebbe potuta fare un'idea diversa, anche del sottoscritto".

"Mi ha molto sorpreso il fatto che nessuno all'epoca l'avesse reso noto. Io sono stato l'unico a essere messo alla berlina dell'opinione pubblica tramite l'assalto dei mass media", ha aggiunto amaramente. L'ingegnere sostiene di non aver mai avuto segreti e di aver proposto agli inquirenti di indossare il braccialetto elettronico "pur di togliermi di dosso quell'accusa infamante". Ma "mi avevano risposto che, viste le mie capacità, sarei stato in grado di toglierlo senza che loro se ne accorgessero".

Ma un'idea del responsabile ce l'ha? "I terroristi, soprattutto se sono matti come questa persona, non terminano la loro attività eversiva improvvisamente - risponde - ma come tutti possono essere vittime di incidenti stradali o di gravi malattie. Una delle ipotesi che mi sono sempre fatto per giustificare la fine dell'attività terroristica è stata proprio questa. Forse Unabomber è semplicemente deceduto".