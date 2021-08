Uccisa con colpi di pistola in strada, ricercato l’ex fidanzato

Una 26enne è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato, attualmente ricercato dai militari dell'Arma.

Un femminicidio, dunque, consumato mentre la giovane era a passeggio con dei coetanei nella borgata marinara, forse per fare rientro a casa vista l'ora tarda. Sono stati loro ad allertare i soccorsi e a indicare, nell'ex, l'autore. Nell'agguato mortale è stata ferita di striscio alla schiena, e poi medicata dai medici del 118 sul posto, anche un'amica. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la vittima avesse già in passato denunciato l'ex per stalking.