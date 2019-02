[L’esclusiva] 'La Torino Lione sempre più in alto mare”

La Torino-Lione va avanti, a fatica, ma va avanti. Il giorno dopo l'approvazione alla Camera della mozione che impegna il governo "a ridiscutere integralmente il progetto" della nuova linea ferroviaria, Matteo Salvini precisa che "non c'è alcun blocco". Solo "una revisione del progetto con l'obiettivo di portarlo a termine", aggiunge il leader della Lega, che ingaggia una battaglia a distanza con Sergio Chiamparino. Il governatore del Piemonte lo accusa di raccontare balle, invitandolo a sbloccare i bandi per essere coerente. E annuncia che martedì porterà in Consiglio regionale "la richiesta di una consultazione popolare".