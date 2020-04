Rezza: “Il trend mostra miglioramenti ma serve cautela”. Ricciardi: “Senza un vaccino rischiamo un altro picco in autunno”

"Serve ancora massima cautela", e per il dopo "prevenzione sul territorio". Così il direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Iss Giovanni Rezza sul Corriere della sera, dove fa anche presente che "il trend migliora" ma che "il virus non sparirà per incanto". "Non bisogna correre troppo - osserva - quando si deciderà di riaprire, lo si dovrà fare con molta gradualità. Per me siamo ancora nella fase 1. Il trend mostra miglioramenti. Ma il numero delle persone infette rimane elevato e i decessi anche. Dico che le Regioni possono agire con ordinanze proprie. Ma se alcune attività dovessero ripartire, spero che lo facciano con tutte le precauzioni del caso. Sono più favorevole a provvedimenti su scala nazionale".

"Quando si riaprirà, il virus potrà tornare a colpire e ci saranno nuovi focolai - rileva - in quel caso dovremo intervenire subito per chiudere pezzi di territorio. Stiamo lavorando a una serie di strumenti che dovrebbero poter avere efficacia in quest'ottica: i tamponi, i test, il tracciamento dei contatti, la nuova app". "Per ora stiamo sotto una campana di vetro, nel grembo materno dell'isolamento sociale - conclude - ma nuovi focolai ci saranno. Io sono un medico: per me il rischio dovrebbe essere zero. Ma capisco che non è una tesi sostenibile fuori dalla medicina. Sarà la politica a stabilire quale grado di rischio dovremo accettare, in cambio della libertà".

Ricciardi frena: “Niente fretta, la Lombardia non è pronta”

"Niente fretta. La Lombardia non è ancora pronta". Così Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute e membro del consiglio esecutivo dell'Oms, su la Repubblica, fa presente che fin quando non avremo trovato un vaccino la lotta contro il virus deve essere continua, anche perché rischiamo un altro picco in autunno; e l'app per il tracciamento dei contagi potrebbe anche funzionare come una specie di passaporto digitale per spostarsi tra regioni.

"La fretta non si concilia con la saggezza - osserva - dobbiamo avere un'attenzione massima per non far ripartire la malattia. Invito tutti a non correre". Per l'estate avverte, nessuna deroga: "Siamo di fronte a un evento epocale. Di coronavirus o ci si ammala oppure lo si evita". Inoltre, fa presente che realizzerà, nei prossimi giorni, un modello per capire il rallentamento dell'epidemia con l'Osservatorio sulla salute nelle regioni italiane. Ricciardi, in un'intervista anche su La Stampa, pensa a una fase 2 alle porte ma non per tutte le regioni, e parla dell'indice di contagiosità che è "anche più basso di 0,8 al Sud ma sopra l'1 in varie aree del nord".

L’Oms: “Inevitabili nuovi focolai”

Saranno "inevitabili nuovi focolai" anche dopo la riapertura e questi dovranno essere individuati in tempi molto rapidi. Ranieri Guerra vicedirettore dell'Oms e membro del comitato tecnico scientifico, lo spiega durante un intervento a RaiNews24. "Serve rafforzare il controllo del territorio con controlli e tamponi a domicilio", ha aggiunto. Per la "fase due" Guerra ha spiegato che "c'è stata una valutazione del rischio molto approfondito. Un'intensa discussione fra la commissione per la riapertura e comitato tecnico scientifico per capire quali siano le implicazioni per mettere in sicurezza i lavoratori, compreso nel momento della mobilita" in modo da tornare ad una struttura produttiva efficace il prima possibile.