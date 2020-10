"Non ho la mascherina perché è sinonimo della sudditanza”, testimonia uno dei partecipanti . “L'unica paura che ho è la perdita della libertà", fa eco un altro. “Non sono un no vax, ma difendo la libertà di scelta perché senza libertà di scelta è una dittatura". Tra bandiere tricolore e calamite 'sovraniste' c'è chi, senza mascherina, sottolinea: "Siamo qui a difendere la costituzione. Stanno distruggendo la nazione. Ci costringono a mettere le mascherine". Proprio nel giorno in cui i contagi continuano a salire e stabiliscono un nuovo record di nuovi contagi (+5724 in appena 24 ore) a Roma va in scena la protesta organizzata in due posti simbolo, piazza San Giovanni e piazza Bocca della Verità. Eccone un altro: “Sappiamo che il virus è usato a fini socioeconomici. Sono convinto che questo schifo sia manovrato da politica, economia per imporre un nuovo totalitarismo". L’hanno ribattezzata “La marcia per la Liberazione” e si sono dati appuntamento a piazza san Giovanni a Roma. Secondo i manifestanti sono arrivati in sette mila. Non sono mancati momenti di tensione: un manifestante, che non indossava la mascherina e che si è rifiutato di mostrare i documenti, è stato fermato dalle forze dell'ordine. "Vergogna vergogna" hanno urlato allora gli altri manifestanti e rivolti alla polizia hanno detto: "ci dovete arrestare tutti", mentre altri urlavano "libertà, libertà".

Non sono morto di coronavirus ma di fame

"Stiamo qui a manifestare il dissenso. Ci deve essere democrazia. Ognuno è responsabile delle sue azioni. Io non ho paura" dice una manifestante, verso lo staff che cerca di non far creare assembramenti. In piazza anche uno scheletro di plastica con la mascherina con su scritto "Non sono morto di coronavirus ma di fame" e bandiere del Fronte sovranista italiano. Tra i cartelli esposti "Non sono negazionista. Sono qui perché non voglio la dittatura" ed "L come libertà optional mask". Dal palco intanto gli organizzatori invitano al rispetto delle regole anti-Covid. "Siamo obbligati a mettere le mascherine anche se alcuni di noi non condividono" e ancora: "Invitiamo a rispettare le regole perché questa non è una manifestazione no mask o sì mask".

In piazza anche la polizia municipale: "Mancano regole chiare e univoche"

C'è anche una delegazione dell'Ugl Polizia locale di Roma alla "Marcia della Liberazione" in corso a San Giovanni. "Siamo in piazza oggi per contestare l'ordinanza regionale che obbliga all'uso della mascherina anche quando si è in strada da solo. Un'ordinanza che ci mette in difficoltà soprattutto per le deroghe che prevede" spiega Sergio Fabrizi, segretario provinciale di Roma Ugl Polizia locale. "Un cittadino senza mascherina si multa se cammina da solo mentre accanto magari ci sono più persone sedute ai tavolini di un bar senza mascherine", ha detto Fabrizi. "Oppure come faccio a stabilire se in bici si fa attività sportiva o se si pedala lentamente per fare una passeggiata? Non c'è esenzione, invece, per chi lavora in strada come alcuni operai che fanno fatica fisica ma sono obbligati ad indossare la mascherina. Dobbiamo fare rispettare le regole ma quando sono chiare e univoche. Chiediamo regole univoche perché vengano ben comprese e non ci siano alibi di interpretazione".

Sono irresponsabili: diffondono bugie e false notizie

Il sit in in piazza della Bocca della Verità ha visto poche decine di partecipanti, tra i gilet arancioni e seguaci di Forza Nuova. Ma sono tante le condanne che sono sono arrivate in direzione delle due manifestazioni da diversi esponenti politici. "Chi organizza manifestazioni come quelle di oggi a Roma è irresponsabile perché diffonde bugie e false notizie che spingono a comportamenti autolesionisti e rischiano di danneggiare tutti" ha detto la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

Per Stefano Pedica del Pd: "I No mask sono una vergogna, un insulto per quell'Italia che da mesi lotta con sacrificio contro il coronavirus". "Chiedo alle forze dell'ordine massima severità: se anche dalle immagini dei circuiti televisivi emergessero comportamenti contro la legge, siano identificati gli autori e sanzionati duramente" ha detto il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci. Per la deputata del PD ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini "No-mask, negazionisti del Covid-19 e fascisti non manifestano per la libertà ma attentano alla nostra salute"