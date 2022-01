Tempi e costi per fare un tampone antigenico in farmacia, l’inchiesta di Altroconsumo

Il giorno in cui l'Italia potrebbe aver raggiunto il picco dei contagi da SarS-CoV2, con un valore medio dell'incidenza di circa 2.200 casi a settimana per 100.000 abitanti, arrivano anche i dati di un’inchiesta Altroconsumo che rivela tempi e costi che gli utenti devono sostenere quando sui recano in farmacia per fare un tampone antigenico. A tre settimane dall’ultimo monitoraggio le farmacie sembrano non esser più prese d’assalto dagli utenti, ma tempi e code per sottoporsi al test non si sono accorciati. Le disponibilità per fare un tampone in tempi rapidi continuano a scarseggiare, soprattutto al Nord, tanto che rimangono necessarie le prenotazioni (in poco meno di 7 farmacie su 10), mentre sul fronte dei tamponi fai da te, introvabili dappertutto prima di Natale, sono tornati disponibili in farmacia, nei supermercati e anche online.

Quasi irrilevanti i miglioramenti

Tra il 22 e il 23 dicembre scorso, proprio a ridosso dell'organizzazione di cenoni e feste, Altroconsumo aveva contattato 117 farmacie in 10 regioni, e aveva chiesto quali fossero i tempi di attesa per potersi sottoporre ad un tampone rapido antigenico o, in alternativa, se fosse disponibile il tampone rapido fai da te. Per quest'ultima tipologia di prodotto l’associazione aveva contattato anche 20 supermercati distribuiti nel territorio italiano, scoprendo che era di fatto introvabile ovunque lo si cercasse.

Per il tampone rapido, evidenzia Altroconsumo, le farmacie risultarono per lo più sotto pressione, con tempi di attesa medi di 3 o 4 giorni, ma con punte anche di due settimane nelle regioni del Nord. A distanza di circa 3 settimane l’associazione ha deciso di effettuare un nuovo monitoraggio, ricontattando 115 farmacie in 10 regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia), che hanno aderito all’accordo per l’esecuzione dei tamponi rapidi a pagamento, per vedere (con un’inchiesta anonima) se la situazione fosse migliorata, ma i risultati sono stati pressoché identici al periodo prefestivo. Unica nota positiva: le richieste sembrano essere leggermente più gestibili e molte farmacie non richiedono più la prenotazione. Code e tempi di attesa restano però lunghi, soprattutto in Lombardia, Toscana e Piemonte.

Le farmacie continuano ad avere tanto lavoro e faticano a rispondere al telefono, evidenzia l’associazione, ma la situazione sembra essere leggermente più gestibile. Nel 69 per cento dei casi bisogna ancora prenotare: l’accesso è libero in poco meno di un terzo dei casi (il 31 per cento). E i tempi di attesa? Dal momento della prenotazione, nel 64 per cento dei casi, occorre aspettare 2/3 giorni. Facendo però un focus sulle singole regioni, in Lombardia, Piemonte e Toscana mediamente si aspettano più di 4 giorni prima di avere un appuntamento per il tampone; nulla a che vedere con le 2 settimane di attesa che avevamo rilevato in alcuni casi solo 3 settimane fa. In Veneto, Campania e Sicilia l’attesa è minima: praticamente si può fare il tampone il giorno stesso o al più tardi il giorno successivo. Nelle altre regioni analizzate l'attesa va dal giorno e mezzo della Liguria a quasi 3 giorni e mezzo di attesa media in Emilia Romagna.

Tanti, per ovviare al problema delle code in farmacia, hanno optato per un tampone fai da te. Benché si tratti di strumenti di autodiagnosi, che non hanno alcun valore di certificazione, questi test stanno vivendo un momento di forte richiesta, grazie alla loro affidabilità soprattutto in presenza di sintomi. Li si può trovare in vendita nelle farmacie, ma anche nei supermercati della GDO e nei negozi online.

Altroconsumo ha verificato disponibilità e prezzi nelle 115 farmacie contattate, aggiungendo il mondo dell’online con 40 siti di farmacie, parafarmacie, articoli sanitari, ma anche su Amazon e in 28 supermercati.

In farmacia. Prima di Natale solo un terzo delle farmacie aveva i tamponi fai a te. La metà li aveva esauriti, gli altri non li avevano in assortimento. Oggi invece i tamponi sembrano tornati: il 90% delle farmacie dichiara di averli. Sono perlopiù tamponi nasali (presenti nel 88% delle farmacie), mentre i salivari si trovano solo in una farmacia su tre. Di tamponi fai da te ce ne sono di diverse marche, ma in pochi casi ce l'hanno saputa indicare (con la farmacia piena non sempre avevano il tampone sottomano). Quelli che ce l'hanno detto hanno indicato soprattutto la marca Hotgen. Per quanto riguarda i prezzi, i tamponi nasali costano in media 10,50 euro, mentre quelli salivari costano in media 9,90 euro.

Amazon e siti online. Online si trovano i tamponi soprattutto nei siti di farmacie e parafarmacie, che spesso hanno diverse marche disponibili. I tamponi nasali costano in media 7,20 euro, con una forchetta che va da 3,27 a 11,35 euro. La marca più diffusa è sempre Hotgen, insieme a Boson, Alltest, Genrui e Flowflex. I tamponi salivari, invece, sono meno diffusi: costano in media 6,40 euro e le marche più diffuse sono Juschek e Alltest.

Supermercati. Prima di Natale i tamponi fai da te erano praticamente introvabili nei supermercati. Oggi la situazione è cambiata? I tamponi nasali sono presenti in quasi due terzi (63%) dei supermercati contattati. nella grande distribuzione i prezzi variano da 3,90 a 7,99 euro (in media costano 5,60 euro).