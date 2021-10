Dramma a Frosinone, dei ladri irrompono in casa e lo minacciano con una pistola: tabaccaio imbraccia il fucile e ne uccide uno

Si chiamava Mirel Joaca Bine, rumeno di Brasov, il bandito di 34 anni ucciso con un colpo di fucile lunedì sera da un tabaccaio a Santopadre, in provincia di Frosinone. L'uomo, insieme a tre o forse quattro complici, era entrato nella villetta di Sandro Fiorelli, situata alla periferia del paese. Ad accorgersi della loro presenza in casa è stato il figlio adolescente del commerciante, appena rientrato insieme al genitore 59enne. Quello che è accaduto poco dopo le 20 di lunedì in questo paese di 1.300 anime tra Arpino e Fontana Liri è ora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sora e dei colleghi del reparto Operativo provinciale ai quali il tabaccaio ha dichiarato di aver esploso il colpo di fucile calibro 12 prima che il ladro gli sparasse con la sua pistola, rivelatasi poi finta.

Il dramma si è consumato in pochi istanti, forse dettato dalla disperazione: Sandro Fiorelli in passato era stato già derubato più volte. “Mi sono soltanto difeso – ha ribadito il commerciante ai carabinieri -. Stavo tornando dal lavoro nella mia villetta con mio figlio e quando sono entrato in casa ho sentito dei rumori. Ho capito che c’era qualcuno al piano superiore e allora ho preso il fucile perché mi sono spaventato. Sono uscito di casa e mentre facevo il giro della villetta un uomo mi si è parato davanti. Impugnava una pistola, me l’ha puntata contro e a quel punto ho sparato”. Saranno i carabinieri del comando provinciale di Frosinone guidati dal colonnello Alfonso Pannone e del reparto operativo, coordinati dal tenente colonnello Andrea Gavazzi a verificare se la ricostruzione fatta dal proprietario sia attendibile. La famiglia Fiorelli si è affidata al legale di fiducia, l'avvocato Sandro De Gasperis.

Secondo gli inquirenti la banda, ora ricercata da carabinieri e polizia, potrebbe essere la stessa che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi colpi a Sora e nel comprensorio alimentando tensione e preoccupazione fra i cittadini. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Marina Marra della Procura di Cassino.

Un precedente analogo è quello dell’8 giugno 2019 quando tre ladri assaltarono una ricevitoria a Pavone Canavese, in provincia di Torino. Il titolare, che abita al piano di sopra, scese armato di pistola Taurus 3.57 magnum regolarmente detenuta, fece fuoco uccidendone uno. Un mese fa la Procura ha chiuso le indagini e il tabaccaio Franco Iachi Bonvin,67 anni, è stato indagato a piede libero per eccesso colposo di legittima difesa avendo per «negligenza, imprudenza e imperizia, esploso vari colpi d’arma da fuoco di cui uno mortale». La vittima: Ion Stavila, moldavo, aveva 24 anni, incensurato.