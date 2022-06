Svolta nel caso delle due sorelle sfregiate con l’acido: si è costituita la zia 22enne

Nelle ultime ore le attenzioni degli inquirenti si stavano già concentrando su di lei. Ed è forse per questo che la zia delle due ragazze sfregiate con l’acido a Napoli, si è costituita. Si è presentata nella Questura e ha confessato di esser lei la responsabile dell’agguato. La donna, giovanissima, ha 22 anni e, in presenza del proprio avvocato ha risposto a tutte le domande che le sono state poste. Non ha negato le proprie responsabilità, anche perché le prove erano ormai schiaccianti.

Alla donna viene contestato il reato di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso" in concorso. La 22enne è stata sottoposta al fermo dalla polizia giudiziaria. Ancora da chiarire il movente del gesto e tutta l’organizzazione dell’agguato. Gli investigatori stanno cercando di capire se hanno collaborato altre persone. Dalle prime ricostruzioni sembra infatti che le due ragazze sfregiate, prima di essere colpite con l’acido, siano state avvicinate da tre scooter.