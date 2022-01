Sugar tax: “La pandemia offusca la mente e danneggia la salute”. La posizione dell’Assobibe

Gentilissimo Direttore,

scrivo in merito all’articolo dal titolo “Sugar tax e plastic tax: la pandemia offusca la mente e danneggia la salute (nostra e della politica)", pubblicato il 13 gennaio 2022, sul sito Notizie.tiscali.it.

L’analisi di Vito Amendolara pone l’accento sulla inopportunità della decisione del Governo di rinviare di 12 mesi la c.d. Sugar tax attraverso una serie di imprecisioni che, prescindendo dalle opinioni personali, desideriamo chiarire a beneficio dei lettori. Anche attraverso il supporto di dati, sempre utili nel facilitare analisi oggettive.

L’articolo evidenzia l’urgenza della Sugar tax definita come “imposta sul consumo delle bevande ad alto contenuto di zucchero” visto che in Italia “consumiamo il doppio della quantità di zucchero consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

E’ opportuno precisare che:

a) l’imposta italiana non è sull’elevato contenuto di zucchero, né sulle quantità di zucchero e si applica anche alle bevande prive di zucchero e/o senza impatto calorico;

b) se si citano le quantità di zucchero in Italia bisogna sapere che non sono le bevande i prodotti zuccherati più consumati nel Paese;

c) i consumi di bevande sono molto contenuti, in calo costante da 10 anni per un impatto non superiore all’1% medio delle calorie assunte dai cittadini quotidianamente. Lo 0.6% nei bambini.

Nell’articolo si chiede con urgenza un intervento per tutelare i cittadini. Si evidenzia che, come anche contenuto in documenti del Ministero della Salute, in Italia non c’è una emergenza legata ai consumi di bibite zuccherate (calati del 27% negli ultimi anni), né un link diretto causale tra obesità e soft drink, visto che la dieta è il risultato di una varietà di alimenti e bevande. Rispetto all’urgenza ventilata nell’articolo a causa dei “primati di obesità e sovrappeso che detiene il nostro Paese”, si ricorda che l’Italia è al penultimo posto in UE per obesità (proprio con 11,4% citato nell’articolo).

La c.d. Sugar tax è una misura che in Italia non serve, in quanto i consumi di questi prodotti sono esigui e già in contrazione. Non serve l’effetto di una misura fiscale. Non serve neppure come leva per facilitare un minor impiego di zucchero nelle bibite perché:

a) l’imposta non è graduale sulle quantità di zucchero, sono tassate anche le versioni con meno zucchero oppure zero;

b) le imprese hanno già avviato una innovazione delle ricette, offrendo ai consumatori versioni con e senza zucchero. In Italia al 2022 il settore avrà tagliato del 37% lo zucchero usato nelle bevande

analcoliche.

Numeri alla mano, invitiamo ad una riflessione rispetto all’invito di evitare il consumo di bevande zuccherate anche se moderato e/o occasionale. Pensare che aranciate, chinotti, gassose, spume, cole e acque toniche – quando in versione zuccherata – rappresentino un problema sociale non è sostenuto dai dati né dalle Autorità per la salute.

Nell’articolo si evidenzia come le imposte introdotte in altri Paesi stiano danno “risultati molto soddisfacenti”. E’ opportuno sottolineare che tra gli esempi è citata la Germania, dove in realtà non esiste la Sugar tax e in Paesi quali Danimarca, Islanda e Norvegia queste misure sono state abolite per l’assenza di risultati per la salute e per i riflessi negativi socio-economici. Soprattutto, quel che è importante evidenziare è che non vi sono pubblicazioni scientifiche che dimostrino che il calo dei consumi di bevande zuccherate causato da una tassa abbia un impatto misurabile sul piano clinico sul trend di alcune patologie quali, ad esempio, obesità o diabete. Non solo perché come dimostrato da alcuni studi2 le tasse non modificano i comportamenti alimentari, ma anche perché i soft drink hanno un ruolo marginale sull’alimentazione.

Infatti in diversi Paesi in cui negli anni sono state introdotte queste imposte il tasso di obesità o diabete è comunque in crescita. Se altri Stati con caratteristiche molti diverse anche per cultura alimentare hanno adottato l’imposta - tra cui Cile, Messico, Arabia Saudita, Kiributi, Bahamas, etc - c’erano certamente motivazioni che in Italia non sussistono.

Se si circoscrive l’analisi al continente europeo, siamo il Paese europeo con il più basso consumo di bevande analcoliche1, in calo costante da 10 anni (-27% nel decennio 2010-2020). Il risultato di queste tasse nelle diverse esperienze produce un taglio di 3-4 calorie al giorno a persona, sul totale di 2.500 quotidiane.

Per questi motivi, e numeri, riteniamo che gli eccessi nei consumi di nutrienti quali zuccheri e grassi presenti in moltissimi alimenti e bevande debbano essere affrontati con soluzioni diverse rispetto ad una tassa i cui proventi peraltro finanziano spese generali dello Stato e non attività specifiche. Con l’auspicio di aver fornito un contributo utile, porgiamo i migliori saluti.

David Dabiankov Lorini

(Direttore Generale)