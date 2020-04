Brutto periodo per il sindaco di Messina Cateno De Luca, amministratore noto alle cronache per alcune variopinte performance social, dall'imitazione di Mussolini all'interpretazione del sindaco-sceriffo passando per l'arresto - questo assolutamente reale - l'8 novembre 2017, tre giorni dopo essere stato eletto consigliere regionale in Sicilia.

Nelle ultime settimane Il sindaco di Messina si è messo tra Scilla e Cariddi e ha deciso chi poteva entrare e chi no nella sua sua città, Messina. "Vade retro, di qui non si passa" ha intimato a cittadini, professionisti, persone che dovevano attraversare lo Stretto di Messina via traghetto. Il che vuol dire che, avendo tagliato voli e treni, il porto di Messina è quasi l'unica porta d'ingresso in Sicilia. Con varie ordinanze comunali Cateno De Luca ha chiuso tutto quello che poteva chiudere andando spesso ben oltre i decreti e i Dpcm del governo.

Tutto ciò ha provocato assembramenti anche pericolosi, al limite delle tenuta dell'ordine pubblico, perché persone che in queste settimane legittimamente arrivavano a Reggio Calabria per prendere il traghetto e attraversare lo stretto, sono state tenute bloccate per ore. A margine di questo, il sindaco di Messina, ha anche insultato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che lo ha sa sua volta denunciato per vilipendio. E poiché lo show è la dimensione comunicativa preferita dal sindaco di Messina, dopo la denuncia le ha anche inviato un mezzo di rose rosse al Viminale. Per ringraziarla della denuncia: "Tutta pubblicità, i cittadini capiscono" ha celiato De Luca.

Ora però la stangata arriva dal Consiglio di Stato: lo sceriffo di Scilla e Cariddi può riposare. Il Consiglio di Stato, con il parere della Prima sezione n. 735/2020, pubblicato ieri sera, ha espresso con la massima urgenza, parere favorevole sulla proposta del Ministero dell’interno, pervenuta ieri mattinata, per "annullamento, in via straordinaria, dell’ordinanza del Sindaco di Messina, n.105 del 5 aprile 2020".

L'ordinanza ha imposto a “Chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, “nel sistema di registrazione on-line sipassaacondizione.comune.messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali, e di “Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo spostamento”. Una sorte di frontiera invalicabile visto che l'ok può arrivare solo dal sindaco.

La Sezione ha evidenziato come "l’istituto dell’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento evidenzia oggi una sua rinnovata attualità e rilevanza, proprio a fronte di fenomeni di dimensione globale quali l’attuale emergenza sanitaria da pandemia che affligge il Paese, al fine di garantire il razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali".

Il parere del Consiglio di Stato è anche un "suggerimento" al premier Conte. Nel senso che gli fornisce uno strumento molto utile in questa fase in cui regioni e sindaci, appunto, esercitano la loro presunta autonomia con qualche malinteso e creando a volte non pochi pasticci. Il Consiglio di Stato àncora la sua decisione e ne spiega la ragion d'essere "nell’obbligo gravante sul Presidente del Consiglio dei ministri, sancito dall’art. 95 della Costituzione di assicurare il mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo, nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica".

In presenza di emergenze di carattere nazionale – ha concluso il Consiglio di Stato - pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, "vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali".

Adesso il parere dovrà essere deliberato dal Consiglio dei ministri e recepito con decreto del Presidente della Repubblica. Forse con un po' ritardo, comunque si riuscirà finalmente ad evitare pasticci e incomprensioni delle ultime settimane. Basta con i sindaci sceriffi, quelli con il lanciafiamme, quelli che chiudono senza motivo e quelli che non lo fanno pur avendone il motivo. Basta con lo scarica barile. Si dovrebbe tornare, grazie a questa decisione del Consiglio di Stato, a un po' di ordine e coerenza.