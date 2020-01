Nuovo colpo alla monopolista dei trasporti sullo Stretto. Sequestrati traghetti della 'Caronte&Tourist': truffa, falso e frode

Una quarantina di euro solo per poter attraversare il braccio di mare di tre chilometri che distanzia la Calabria dalla Sicilia. Questo il risultato creato dal monopolio, ormai storico, della “Caronte & Tourist” per i trasporti sullo Stretto di Messina: caso unico di vettore che, invece di avvicinare due popoli, due comunità, vicine anche per cultura, le allontana. Un monopolio che nessuno schieramento politico, né di centrodestra, né di centrosinistra, né siciliano, né calabrese, ha mai nemmeno cercato di risolvere.

L’indagine della procura di Messina

Per la società, adesso, arrivano però nuovi guai: i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e quelli di Messina, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della città dello Stretto, hanno infatti sequestrato 3 navi traghetto della Caronte & Tourist: la Pace, la Caronte e l'Ulisse). Contestualmente, è stato disposto il sequestro di denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni. A carico dei vertici della compagnia leader nei collegamenti marittimi nello Stretto ipotizzati i reati di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture. Le tre imbarcazioni presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali che non garantirebbero la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta. "Appare fondato e più che mai attuale il pericolo che la libera disponibilità da parte della Ngi Spa - Caronte & Tourist Isole Minori Spa delle navi traghetto Pace, Caronte e Ulisse, adibite al servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse per il trasporto di passeggeri, anche a mobilità ridotta, possa ulteriormente aggravare le conseguenze dei reati. Pertanto, allo stato, allo scopo di scongiurare il protrarsi e l'aggravarsi delle condotte accertate e delle loro conseguenze, è assolutamente indispensabile procedere al sequestro dei mezzi navali" scrivono i pm di Messina che hanno chiesto e ottenuto dal gip il sequestro di tre navi traghetto della compagnia di navigazione. Visto, aggiungono i pm, "che l'attività di trasporto marittimo di passeggeri vede un fisiologico incremento e, con esso, un ineludibile ulteriore aggravamento del rischio, nel periodo estivo, può a buon diritto affermarsi che, stante la situazione di fatto riscontrata, solo per circostanze casuali non si è mai verificato alcun evento spiacevole - quando non, autenticamente drammatico - a danno di persone a mobilità ridotta".

L’indagine della procura di Reggio Calabria

Nuovi guai perché, meno di un mese fa, l’azienda monopolista dei trasporti sullo Stretto era stata colpita da un’altra inchiesta, questa volta condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. L’operazione “Cenide”, curata dai carabinieri reggini, aveva dimostrato l’asservimento del Comune di Villa San Giovanni ai diktat della società: da qui l’ordinanza di custodia cautelare emessa anche nei confronti del sindaco villese, Giovanni Siclari, fratello del senatore di Forza Italia, Marco Siclari. Politici e burocrati dell’Amministrazione Comunale avrebbero consentito alla Caronte & Tourist Spa di realizzare – in assenza di idoneo titolo abilitativo ed in violazione di Legge - opere edili per la "la riorganizzazione dell 'area Villa AGIP" di Villa San Giovanni (adibita a polmone di stoccaggio e biglietteria per gli automezzi diretti in Sicilia); lavori consistiti nella riqualificazione dell'area, nella riorganizzazione della viabilità, nella realizzazione di nuovo impianto di biglietteria e connessa automazione (tramite asfaltatura e risagomatura della strada veicolare, rifacimento di cordoli e marciapiede, installazione di nuove barriere automatizzate, di pali e portali, sistemazione dei parcheggi, nonché collocazione di strutture metalliche prefabbricate adibite a biglietteria). Abusi tutelati e condivisi, che avrebbero determinato una trasformazione urbanistica ad uso e consumo della società di trasporti. Dall’inchiesta sarebbe emerso come “Caronte&Tourist” avesse individuato il proprio gancio politico nel sindaco di Villa San Giovanni, Siclari, al fine di assicurarsi l'affidamento dell'area sulla quale la sua società aveva progettato la realizzazione dei lavori, area che risultava di proprietà A.N.A.S. E il sindaco, benché consapevole dell’illegittima occupazione del suolo avrebbe fatto pesare la sua influenza politica per ottenere dalla società di navigazione indebiti vantaggi che si sarebbero concretizzati in assunzioni di persone e contributi economici e quindi, in un ritorno in termini di consenso politico-elettorale. Siclari, avrebbe infatti promesso l'assunzione, presso la società Caronte & Tourist Spa, del figlio di una consigliera comunale, per assicurarsi in consiglio comunale il voto favorevole della stessa consigliera, in realtà appartenente allo schieramento di opposizione.

Coinvolti i vertici

Le navi sequestrate nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Messina, retta da Maurizio De Lucia, sono attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena/Palau, Trapani/Isole Egadi e Palermo/Ustica. Nel registro degli indagati sono finiti Sergio La Cava, 56 anni, consigliere e amministratore delegato della 'Ngi Spa' (incorporata nel 2017 dalla Caronte & Tourist Isole Minori Spa) e legale rappresentante della 'Maddalena Lines Srl' (società partecipata nel 70% dalla Ngi Spa ed armatrice della "Pace"), Luigi Genchi, 55 anni, consigliere e amministratore delegato della Ngi Spa, Edoardo Bonanno, 48 anni, amministratore delegato della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e Vincenzo Franza, 55 anni, presidente della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e già consigliere delegato della Ngi Spa. La società Caronte & Tourist Isole Minori Spa è stata segnalata per la responsabilità amministrativa derivante da reato. Imbarazzante, ancora una volta, il coinvolgimento di soggetti apicali all’interno della società, come era avvenuto per l’inchiesta “Cenide”. Anche se la “Caronte&Tourist” ostenta tranquillità, professando “fiducia nella magistratura” e garantendo la prosecuzione dei servizi di navigazione.

Fiumi di denaro pubblico

Dall’inchiesta “Cenide” della Procura di Reggio Calabria, infatti, emergeranno anche alcuni episodi di corruzione che avrebbero riguardato importanti e potenti funzionari pubblici dell’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni. Ma grande scalpore creò anche il coinvolgimento dei rappresentanti della “Caronte&Tourist”, Antonino Repaci, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Calogero Famiani, Amministratore delegato. Sia dall’inchiesta della Procura reggina, sia dall’indagine della Procura di Messina emergerebbe dunque un rapporto sproporzionato tra la “Caronte&Tourist” e la pubblica amministrazione, con spregio dei denaro pubblico: la società, infatti, avrebbe percepito indebitamente contribuzioni pubbliche nel periodo 2016-2019 per oltre 3,5 milioni. L'Inchiesta ruota attorno alla gara con cui la Navigazione Generale Italiana (Ngi Spa), società poi fusa per incorporazione nella Caronte & Tourist Isole Minori Spa nel 2017, si era aggiudicata nel 2015 il lotto II (Trapani-Isole Egadi) del bando disposto dall'assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il servizio di collegamento marittimo per cinque anni tra la Sicilia e le isole minori. Il valore del lotto era di circa 15,9 milioni, con aggiudicazione, attraverso un significativo ribasso, a 5,3 milioni. Per partecipare e aggiudicarsi la gara ciascuno dei concorrenti aveva individuato una nave-traghetto (la Ngi aveva designato la "Pace") da dedicare esclusivamente alla tratta oggetto del singolo lotto, dotata di caratteristiche strutturali che avrebbero consentito la navigazione in piena sicurezza anche alle persone a 'mobilita' ridotta'. Una formula in cui rientra chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti usano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli.

Navi non a norma

La nave "Pace", per l'accusa, presenterebbe gravi carenze tecniche e strutturali che la rendono inidonea a trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta. Le difformità (rispetto a quanto previsto sia dalla normativa che dal bando), nascoste attraverso false attestazioni di conformità, accertate anche da organi tecnici nel corso delle attività ispettive, non sono mai state sanate e, conseguentemente, non avrebbero consentito la partecipazione ne', soprattutto, l'aggiudicazione della gara alla Ngi Spa (ora Caronte & Tourist Isole Minori Spa). Le indagini avrebbero inoltre consentito di riscontrare l'avvenuto ricorso a sostituzioni irregolari del traghetto designato per la tratta Trapani/Isole Egadi, non autorizzate preventivamente dalla stazione appaltante, ma, soprattutto, avvenute con ulteriori traghetti ("Caronte" e "Ulisse") anche questi privi dei requisiti previsti per il trasporto delle persona a ridotta mobilità.

E, dopo la segnalazione degli inquirenti sulle carenze di sicurezza per le categorie a rischio, non sarebbe stato fatto alcun lavoro di manutenzione per superare le carenze in materia di sicurezza.