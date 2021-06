Seid suicida a 20 anni: il caso di razzismo che scuote la coscienza (sporca) dell'Italia

Parole pesanti come macigni, un atto d'accusa nei confronti dell'Italia razzista che siamo diventati, che ormai ha ben poco del Bel Paese ospitale del tempo che fu. Sono quelle di Seid Visin, un ragazzo che a 20 anni si è tolto la vita perché non poteva più sopportare su di sé quegli sguardi diffidenti e prevenuti che gli venivano puntati addosso. La sua colpa? Nessuna, se non quella di non aver azzeccato alla lotteria della vita il colore "giusto" della pelle. Seid era nero, un ragazzo di origine etiope adottato da piccolo in un'Italia ben diversa dall'attuale, un'Italia di certo più aperta e accogliente. Proprio come lui stesso ha raccontato in una lettera scritta due anni fa e letta oggi ai suoi funerali. Un j'accuse sul nostro razzismo che lascia senza parole, mentre gli applausi, tardivi, hanno accompagnato la bara all'uscita dalla chiesa di San Giovanni Battista a Nocera Inferiore, dove giovedì si è suicidato.

La lettera

"Adesso, ovunque io vada, ovunque io sia, ovunque mi trovi sento sulle mie spalle, come un macigno, il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone". Un disagio insostenibile, soprattutto per chi in questo stesso Paese si era sentito accolto, amato, trattato con rispetto: "Io non sono un immigrato. Sono stato adottato da piccolo", aveva scritto Seid in quella lettera, pubblicata dal Corriere della Sera. "Prima di questo grande flusso migratorio ricordo con un po’ di arroganza che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, ovunque mi trovassi, tutti si rivolgevano a me con grande gioia, rispetto e curiosità. Adesso invece questa atmosfera di pace idilliaca sembra così lontana; sembra che misticamente si sia capovolto tutto, sembra ai miei occhi piombato l’inverno con estrema irruenza e veemenza, senza preavviso, durante una serena giornata di primavera".

"Ho dovuto lasciare il lavoro perché le persone si rifiutavano di farsi servire da me"

L'inverno della diffidenza e del razzismo ha tante carte da giocare, perfino quella di rendere economicamente instabili le persone che di già hanno la lotta contro la discriminazione da sopportare: "Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perchè troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me e, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perchè molti giovani italiani non trovano lavoro...Dentro di me è cambiato qualcosa, come se mi vergognassi di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se dovessi dimostrare alle persone che non mi conoscevano che ero come loro, che ero italiano, bianco. Facevo battute di pessimo gusto su neri e immigrati...come a sottolineare che non ero uno di loro. Ma era paura".

Già, la paura che ti induce a discriminare a tua volta in un tentativo estremo e straziante di sentirti accettato: "La paura per l'odio che vedevo negli occhi della gente verso gli immigrati. Non voglio elemosinare commiserazione o pena, ma solo ricordare a me stesso che il disagio e la sofferenza che sto vivendo sono una goccia d'acqua in confronto all'oceano di sofferenza che sta vivendo chi preferisce morire anzichè condurre un'esistenza nella miseria e nell'inferno. Quelle persone che rischiano la vita, tanti l'hanno già persa, solo per annusare, per assaggiare, il sapore di quella che noi chiamiamo semplicemente 'vita'".

Seid aveva giocato nelle giovanili del Milan insieme a Donnarumma e indossato la maglia del Benevento. Si era anche impegnato per l'Atletico Vitalica, una squadra di calcio a cinque. Oggi di quelle speranze resta un triste striscione: "Buon viaggio campione": a scriverlo sono stati gli amici che hanno anche indossato alcune magliette con la scritta "Arrivederci fratello. Ciao talento".

Inutile dire che sui social non si parla d'altro. Tutti partecipano al dolore collettivo: politici, giornalisti, cittadini di ogni credo. Inutile dire che le accuse si sprecano: c'è chi rinfaccia, c'è chi viene additato per non aver fatto abbastanza. Per una volta però, e ce ne scusino i lettori, preferiamo non offrire la solita, lugubre passerella. Per una volta lasciamo che a parlare sia solo Seid. L'ultima.