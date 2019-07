Sea Watch, Carola Rackete torna libera: il Gip non convalida l'arresto. Salvini: 'Pronto un atto di espulsione'

Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Secondo quando si apprende, per il gip di Agrigento cade anche il reato di resistenza a nave da guerra: non sussisterebbe in quanto la motovedetta della Finanza speronata dall'imbarcazione della Ong non sarebbe una nave da guerra. Caduta anche la resistenza a pubblico ufficiale, perché l'indagata avrebbe agito in adempimento di un dovere.

La capitana Carola Rackete tornerà dunque libera

A sostegno di Carola ha manifestato anche un gruppo di attivisti a Salisburgo durante la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E dal quartier generale di Sea Watch rilanciano la sfida a Matteo Salvini: "Proseguiremo le operazioni in mare". Lo scontro tra il ministro dell'Interno e la Ong tedesca non si sposterà però, almeno per il momento, in Parlamento: la prevista audizione della portavoce dell'organizzazione Giorgia Linardi nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia potrebbe essere cancellata, con la virata dei Cinquestelle sulle posizioni della Lega che ha definito "del tutto fuori luogo" e "inopportuna" la presenza alla Camera di un rappresentante di un'organizzazione il cui comandante è sotto procedimento penale.

Salvini ai magistrati: "Ignorare leggi non è motivo per la galera"

"Per la magistratura italiana - commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini subito dopo la decisione del gip di Agrigento - ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale". Il provvedimento di allontanamento, tuttavia, non potrebbe essere comunque eseguito prima del 9 luglio, data in cui la comandante deve essere interrogata dalla Procura di Agrigento che indaga su di lei per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Le accuse della Germania all'Italia

"Noi proseguiremo le operazioni di soccorso in mare, ma serve una soluzione politica in modo che situazioni del genere non tornino a ripetersi", dice da Berlino il portavoce della Ong Ruben Neugebauren difendendo le scelte di Carola. "Non è Carola che sfugge alla Legge ma Salvini che in casi simili si è sottratto alle inchieste giudiziarie utilizzando l'immunità parlamentare".

Ma soltanto 12 migranti andranno in Germania

Intanto, arriva la notizia che la Germania accoglierà una dozzina dei 42 migranti sbarcati domanica scorsa. La sfida ora è trovare entro breve un'altra nave, visto che la Sea Watch 3, lasciata Lampedusa, verrà posta sotto sequestro nel porto di Licata per consentire ai magistrati di completare gli accertamenti. E' invece tornata davanti alla Libia, dopo Open Arms e Sea Eye, anche Mediterranea Saving Humans: non con la Mare Ionio, anche lei sotto sequestro, ma con la Alex, la nave appoggio. "Dovevamo partire e tornare in mare - dice la capomissione Alessandra Sciurba - E' un lavoro fondamentale in un mare che è sempre più svuotato di testimoni per via di questa assurda guerra dei governi europei alle navi delle Ong".

Una sola telefonata tra scafisti e Ong non basta

Una sponda alle organizzazioni arriva però dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. "Non è stato finora provato il preventivo accordo tra trafficanti di esseri umani ed Ong. Che non deve essere limitato ad un semplice contatto, tipo una telefonata, ma deve esserci una comunicazione del tipo: 'stiamo facendo partire migranti, avvicinatevi e prelevateli", spiega in audizione alla Camera il magistrato che poi dà altri 'dispiaceri' a Salvini: smonta il decreto sicurezza, - "gli sbarchi sono diminuiti non c'è urgenza" -, ricorda che mentre "si agitava il caso Sea Watch" sono arrivati a Lampedusa altri 200 migranti con vari mezzi e, soprattutto, sottolinea che il "pericolo maggiore" per la sicurezza dell'Italia non sono i gommoni che arrivano dalla Libia e che le Ong soccorrono, ma "gli sbarchi fantasma", vale a dire quelle imbarcazioni che riescono a raggiungere. Su quelle barche, dice il magistrato, ci sono spesso "soggetti che hanno problemi giudiziari e che, astrattamente, potrebbero essere collegati a gruppi terroristici o all'Isis".