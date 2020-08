Meno di un mese alla riapertura delle scuole, ma i dubbi sono ancora tanti: in classe con o senza mascherina?

Se l'aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano la responsabilità di tutti, a partire proprio dai ragazzi, e il rispetto massimo delle regole per evitare un riavvio dell'anno scolastico senza alunni nelle classi. Una voce in questo senso è arrivata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il direttore aggiunto Ranieri Guerra paventa il pericolo di arrivare al 14 settembre "con un numero di casi che renderebbero la riapertura pericolosissima". Dal Lazio l'assessore alla Salute Alessio D'Amato avverte: "Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l'apertura delle scuole in sicurezza".

Governo chiude un occhio sulle distanze di sicurezza

Nel caso in cui i vari istituti non potessero garantire agli studenti la distanza di sicurezza di un metro potranno comunque ridurre la distanza di sicurezza. Si potrà derogare al metro di distanza a condizione che si porti sempre la mascherina. La misura, benché motivata da problematiche oggettive, non ha mancato di far arrabbiare i presidi di tutta Italia, portando l’associazione nazionale di categoria a invitare i dirigenti a mettersi polemicamente in ferie contro i continui cambiamenti di regole.

Distanziamento resta fondamentale

Intanto il 19 agosto la riunione del Cts si occuperà proprio della riapertura delle scuole. Il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto già trapelato, ribadirà che non si deroga all'obbligo del distanziamento fisico di un metro tra gli alunni in classe. Nel caso fosse impossibile garantire il metro di distanza gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica e ci dovrà essere un'adeguata areazione. La deroga sarà comunque consentita per un periodo limitato di tempo - continuano a ribadire i consulenti del governo per l'emergenza sanitaria - e nel frattempo dovranno essere adottate il prima possibile soluzioni per garantire il distanziamento prescritto. Sulla questione della misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei vari istituti scolastici il Cts ha ribadito, almeno per ora, che non si tratta di una competenza della scuola. La temperatura va misurata a casa, sotto la responsabilità dei genitori.

Le questioni aperte sono però tantissime

Nei prossimi giorni prenderanno il via i test sierologici sul personale. Contemporaneamente verranno divulgate anche le regole per i cosiddetti “lavoratori fragili”, gli insegnanti che per motivi di salute dovranno essere sostituiti perché troppo rischioso che tornino a scuola. Il decreto Agosto ha affrontato anche il tema delle assenze degli insegnanti. Quest’anno saranno sostituiti dal primo giorno di malattia. Novità anche per i precari. Nei prossimi giorni prenderanno il via le le immissioni in ruolo per la copertura delle quasi 85 mila cattedre vuote. Per riuscire ad ottenere l’assunzione con contratto a tempo indeterminato si dovrà tuttavia esser pronti a cambiare regione.