Scontro frontale tra due auto alla vigilia di Pasqua, quattro morti. Lo schianto in un video

Tragedia alla vigilia di Pasqua, in provincia di Frosinone. Quattro persone, tre delle quali giovanissime, sono morte in un incidente stradale avvenuto a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio e Campania, lungo la Casilina: le vittime sono tre giovani di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, e un cinquantenne. Nell'impatto frontale, che ha coinvolto due automobili, sono morte sul colpo tre persone, tra cui un diciottenne. La quarta vittima, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. La dinamica dell'incidente sembra più chiara ora dopo ora.

I Carabinieri della Compagnia di Cassino, che indagano sulla tragedia, hanno rinvenuto un video nel cellulare del 20enne Luigi Franzese, una delle vittime dell’incidente mortale. Nel filmato, lungo una decina di secondi, si vedono i momenti subito successivi all’impatto, con un’auto ribaltata e i primissimi soccorsi in atto. Prima dell'incidente alcuni amici hanno visto una diretta video che il giovane stava trasmettendo sul suo profilo instagram.

Il dato importante però, sottolineano gli investigatori, è che a girare il video col telefonino non è stato il guidatore. I carabinieri hanno sequestrato tutti i cellulari rinvenuti sul luogo della tragedia e su delega della Procura di Cassino saranno svolti accertamenti. Vengono sentiti anche alcuni testimoni che hanno assistito allo scontro, la cui dinamica è molto chiara: le vittime sono morte in un frontale, dopo che una delle due macchine ha invaso la corsia opposta. Bisognerà accertare se all’origine ci sia una distrazione o se invece le condizioni della strada abbiano provocato uno sbandamento.