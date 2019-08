Sciopero della fame dei navigator: primi malori tra i manifestanti

Due dei cinque navigator campani, oggi al quinto giorno di sciopero della fame e in presidio fisso notte e giorno davanti la sede della Regione Campania, hanno accusato un malore e sono stati portati in ospedale. A riferirlo sono gli altri manifestanti che erano sul posto. Ad aver accusato il malore sono Ilenia De Coro e Carlo Del Gaudio. A quanto si apprende i due sono stati trasportati in ambulanza uno al Fatebene Fratelli e l'altro al Loreto Mare.

L'appello: chi può deve intervenire

"È stato tutto improvviso - racconta Fabrizio Greco, anche lui in sciopero della fame da lunedì 26 agosto - Ilenia stava camminando qui sotto e di un tratto è svenuta mentre Carlo è stato colto da un attacco di panico e si è sentito male. Non si può andare avanti così. Chi può deve intervenire".

L'invito ad interrompere la protesta

Stamattina il 118 è stato chiamato a intervenire presso il presidio dei navigator campani, davanti Palazzo Santa Lucia, a causa dei malori accusati cinque manifestanti: gli scioperanti avevano indici glicemici al limite. Uno era affetto da uno stato febbrile. Il 118 ha consigliato l'interruzione della protesta per non pregiudicare ulteriormente le condizioni fisiche già precarie dei manifestanti.

Protesta contro il governatore De Luca

I navigator campani stanno protestando contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca di non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria perché chi ha passato la selezione possa iniziare il percorso formativo e lavorativo. E perché possa prendere il via la fase due delle legge sul reddito di cittadinanza – che in Campania coinvolge 170mila famiglie – con la firma dei Patti per il lavoro da parte dei beneficiari. La protesta prevede un presidio permanente davanti la sede della Regione e per alcuni anche lo sciopero della fame.