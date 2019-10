Sagre, è festa nel weekend a Paganico Sabino, Marcetelli, Desulo e Mamoiada

Sensazioni uniche da provare in un imperdibile evento che, proprio quest’anno, spegne le prime 20 candeline: domenica 3 novembre Paganico Sabino tornerà a vestirsi a festa per la tradizionale “Castagnata”. Si tratta, nel grazioso borgo in provincia di Rieti, di un vero e proprio tuffo nel passato: arrostita, bollita in acqua o latte, seccata e macinata come il chicco di grano e impiegata in polente e puree, in questo tratto della Valle del Turano la castagna ha avuto la stessa valenza del pane per intere famiglie di contadini. A partire dalle 12.30 - in un evento totalmente plastic free per minimizzare l’impatto sull’ecosistema - saranno servite in tavola le castagne rigorosamente locali da gustare nel classico cartoccio insieme alla pasta fatta in casa, alle salsicce, alle bruschette e a un buon bicchiere di vino rosso. Le delizie verranno distribuite all’interno del centro diurno con posti coperti da capienti tensostrutture e per tutta la giornata i caratteristici vicoli del borgo saranno impreziositi dagli stand dei prodotti tipici del territorio, con intrattenimenti musicali che allieteranno la festa. Chi volesse approfondire lo stretto rapporto che lega Paganico Sabino alle castagne, potrà partecipare all’escursione guidata nel Bosco dell’Obito, all’interno della Riserva naturale Navegna-Cervia, con partenza alle ore 9.00 dalla piazza del borgo; e a completare il viaggio a ritroso nel tempo saranno le mostre “Attrezzi della civiltà contadina e arredi sacri” e “La scuola a Paganico”, che apriranno già dalle ore 11.

Ancora in provincia di Rieti, venerdì 1 novembre tornerà a Marcetelli l’appuntamento con la Sagra della castagna rossa del Cicolano, dalla caratteristica forma rotondeggiante e dal sapore dolce e delicato. Dalle 9.30 del mattino fino del tardo pomeriggio, i visitatori potranno gustare le castagne locali in tantissime varianti, dal classico cartoccio di caldarroste ai bocconcini, fino al gelato e all’amaro. Nell’ampio stand gastronomico con circa 350 posti al coperto e altrettanti negli spazi limitrofi, saranno servite a partire da mezzogiorno tante specialità della cucina locale come maltagliati ai funghi porcini, gnocchetti e fagioli, bocconcini di vitella alle castagne, ciambelle e gelato alla castagna, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. Nel pomeriggio, dopo il ricco pranzo, gli intrattenimenti musicali faranno da divertente sottofondo alla distribuzione gratuita delle gustose caldarroste.

Spostandosi in Sardegna, dall’1 al 3 novembrefarà tappa a Desulo e Mamoiada “Autunno in Barbagia”, la manifestazione che fra storia, artigianato, cultura e cucina tipica accompagna i visitatori alla scoperta del lato più autentico dell’isola. A Desulo si rinnoverà l’appuntamento con “La Montagna Produce”, la sagra dei prodotti tipici e vetrina culturale del paese. Al consueto, saranno i luoghi chiave in cui si svolgerà l’evento: il caseggiato e il centro storico di Ovolaccio; nel cortile esterno delle scuole verrà allestita la fiera dei prodotti tipici desulesi dove si potranno scoprire salumi, formaggi, torrone e artigianato del legno. Ricette tipiche e tradizioni di un tempo saranno protagoniste anche a Mamoiada, che sorge su fertili terreni d’origine granitica, con un microclima temperato e alte escursioni termiche tra il giorno e la notte; l’habitat ideale nel quale prosperano le vigne da cui si ottengono rinomati vini, produzioni eccellenti delle cantine locali e importante risorsa economica del centro in provincia di Nuoro.