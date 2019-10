Dalla Sagra del tartufo di Canterano all'Autunno in Barbagia che farà tappa a Lollove, Onanì e Orgosolo

Ben due fine settimana dedicati al pregiato tubero che ha ammaliato gli amanti della buona cucina sin dai tempi degli Antichi Romani, e che a distanza di tanti secoli mantiene immutato il suo fascino. Alla Sagra di Canterano, piccolo gioiello arrampicato sugli Appennini in provincia di Roma, il 12 e il 13 e il 19 e 20 ottobre sarà celebrato “l’oro nero” rigorosamente locale e raccolto nei boschi che circondano il borgo, considerato fra i più belli d’Italia. Negli stand gastronomici - aperti il sabato dalle 12 alle 22 e la domenica dalle 12 alle 17 - saranno proposti la pasta fresca fatta in casa, il classico uovo al tegamino e la bruschetta; per gli appassionati del tartufo ci sarà anche un piatto gourmet a sorpresa, preparato da un team di chef. Poi vino locale e degustazione di diverse etichette, in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier, a esaltare sapori e profumi inconfondibili; e ancora bancarelle e botteghe dove trovare tartufo fresco e prodotti locali. Il tutto, come ogni anno, all’insegna della solidarietà: i proventi della manifestazione saranno infatti devoluti all’Associazione “Heal” a sostegno della ricerca sui tumori cerebrali infantili, al Centro Anziani di Canterano e alla riqualificazione del borgo. Sarà inoltre attivo un servizio di bus navetta tra le aree di parcheggio e il centro del paese e in caso di pioggia niente paura, perché saranno disponibili posti al coperto.

Spostandosi in Sardegna, il 12 e il 13 ottobre saranno Lollove, Onanì e Orgosolo le tre tappe settimanali di “Autunno in Barbagia”, la manifestazione che fra storia, artigianato, cultura e cucina tipica accompagna i visitatori alla scoperta del lato più autentico dell’isola: il programma completo (Pdf). Il borgo di Lollove – caratterizzato da antichi ruderi ricchi di fascino e dai vecchi cortili intorno alle case - è racchiuso in una deliziosa conca bagnata da alcuni ruscelli e circondata da verdeggianti colline. I ritrovamenti archeologici di Onanì testimoniano invece che le origini del centro risalgono all’età nuragica, documentata dai numerosi monumenti sparsi in tutto il circondario: dalle torri, alle tombe dei giganti, fino al pozzo sacro di Muros d’Avria. A Orgosolo, il ricco patrimonio archeologico vanta importanti monumenti dell’epoca prenuragica: nel circondario si possono visitare diversi menhir e domus de janas, i numerosi villaggi nuragici e gli oltre 30 nuraghi.

Risalendo infine la Penisola fino alla provincia di Verona, Sommacampagna aprirà le porte per tre importanti appuntamenti. A Villa Venier, suggestivo edificio seicentesco, sabato 12 ottobre alle 15.30 verrà inaugurato il nuovo caffè letterario; alle 18 si taglierà anche il nastro della mostra “Tra gli uomini” dell'artista hansARTig, pseudonimo di Hans-Joachim Kampa. Domenica, invece, tornerà la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo all’Ossario di Custoza. Si tratta di un pezzo di storia del Risorgimento, che si staglia imponente con i suoi 40 metri di altezza, sul monte Belvedere alto ben 172 metri: costruito nel 1879 per raccogliere i resti dei caduti nella Prima e nella Terza Guerra d'indipendenza, è opera dell’architetto veronese Giacomo Franco. Il 13 ottobre si potrà visitare questo luogo in modo speciale con tutta la famiglia, attraverso visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.