Riprendono gli sbarchi, approdati a Lampedusa in 80. Salvini: 'Italia campo profughi d'Europa'

Tre mini sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa, dove sono approdati complessivamente 80 migranti. sabato sera due piccole imbarcazioni, ciascuna con 25 persone a bordo, sono state intercettate a poca distanza dall'isola dalle motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza. Tutti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza hot spot dell'isola dove vi erano solamente una quindicina di extracomunitari. Altri 30 tunisini sono stati bloccati all'alba di stamane a Cala Palme, dopo essere riusciti ad approdare direttamente sulla spiaggia con un barchino. Anche loro sono stati trasferiti all'hot spot dove adesso sono ospitati oltre un centinaio di migranti, un numero superiore alla capienza massima della struttura. Dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento delle condizioni meteo sono ripresi gli "sbarchi fantasma" con piccole imbarcazioni, quasi certamente messe in mare a poche miglia dall'isola da "navi madre".

Sull'argomento è intervenuto Matteo Salvini. "Temo che qualcuno abbia promesso alla Merkel di ritrasformare l'Italia in un campo profughi d'Europa - ha detto il leader della Lega rispondendo a una domanda sui temi dell'immigrazione e dello ius culturae - e ci sia qualche cooperativa che sta aspettando di tornare a fare affari". Parlando a margine del suo intervento al Villaggio Coldiretti di Bologna, Salvini ha sottolineato che "l'unica certezza è che dopo tre settimane di questo governo, gli sbarchi sono aumentati del 110%: abbiamo sfondato quota 2 mila nel mese di settembre a fronte dei 947 dell'anno scorso". Quindi, ha concluso, "non è un dispetto a Salvini, ma quando Renzi, Conte e Di Maio sghignazzano, stanotte ci sono stati altri 80 sbarchi e non è un buon segno".