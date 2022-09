Prove d'Autunno sull’Italia, in arrivo piogge e forti temporali: il meteo

L’estate non è ancora finita, ma sull’Italia, a partire da mercoledì, si verificheranno dei rovesci temporaleschi. L'ex uragano Danielle sta segnando il passo sulla Penisola Iberica, bloccata nel suo scorrimento verso est dall'anticiclone africano in rinforzo sul Mediterraneo centrale. Con il passare dei giorni si indebolirà, ma da mercoledì riuscirà comunque ad inviare impulsi moderatamente instabili verso l'Europa centrale che raggiungeranno anche parte dello Stivale. In particolare mercoledì annuvolamenti irregolari si presenteranno sulle regioni settentrionali, con qualche rovescio o temporale su Alpi e regioni di Nordovest. Contemporaneamente dalle latitudini subtropicali si intensificherà il richiamo di correnti nord africane che risaliranno lo Stivale, determinando un aumento delle temperature con il caldo che diverrà intenso soprattutto in Sardegna, dove si raggiungeranno pichi di 36/38°C. Il Meteo.

Tra giovedì e venerdì i temporali interesseranno parte del Centro

Nella seconda parte della settimana gli impulsi instabili cercheranno di raggiungere anche le nostre regioni centrali, coinvolgendo soprattutto il versante tirrenico con rovesci e temporali localmente anche forti. In particolare giovedì sarebbero Toscana, Lazio ed Umbria le regioni più esposte a fenomeni localmente violenti, con sconfinamenti alle zone interne delle centrali adriatiche. Altrove un po' di instabilità dovrebbe coinvolgere Alpi, Levante Ligure e Triveneto. Venerdì temporali più intensi potrebbero trasferirsi verso il basso Tirreno, coinvolgendo soprattutto la Campania. Le temperature si manterrebbero ancora elevate per il periodo, soprattutto al Centro-Sud, con punte anche di 35/37°C sul versante ionico. Nel frattempo però dal Nord Europa un fronte freddo sembrerebbe intenzionato a puntare il Mediterraneo centrale, dopo aver attraversato gli stati centrali del Continente, generando i primi temporali su Alpi e Nordest.

Rischio “mcs”, ecco cosa sono

Tra giovedì e venerdì saranno possibili anche i cosiddetti MCS (Sistemi Convettivi a Mesoscala), ovvero ammassi temporaleschi molto intensi e organizzati che dal Mar Tirreno potranno coinvolgere il Centro Italia, creando locali danni, allagamenti, improvvisi colpi di vento e conseguenti disagi, in particolare sul versante tirrenico.

Tendenza weekend 17-18 settembre, dritti in Autunno

Se la tendenza sarà confermata il fronte freddo nord europeo attraverserebbe l'Italia da nord a sud entro sabato, dando luogo ad una veloce sfuriata temporalesca su molte regioni e ad una sensibile diminuzione delle temperature, tanto che sulle Alpi potrebbe comparire la prima neve localmente fin sotto i 2000 metri di quota. Si tratta ancora di una tendenza che potrebbe subire modifiche anche sostanziali nei prossimi giorni, vi consigliamo quindi di seguire tutti i prossimi aggiornamenti.