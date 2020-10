Ancora proteste contro le misure anti covid, scontri in piazza del Popolo a Roma

E' ancora alta tensione a causa delle proteste contro le misure anti covid. Nuovi scontri si sono avuti oggi in Piazza del Popolo a Roma dove una parte del corteo organizzato dai militanti di Forza Nuova è venuto a contatto con la polizia. Dopo alcuni tafferugli e il ripetuto lancio di bombe carta e fumogeni le forze dell'ordine hanno utilizzato gli idranti per disperdere i facinorosi.

Ipotesi regia comune dietro le proteste

Potrebbe esserci una regia comune, con un collegamento tra gruppi ultrà di tutta Italia, dietro ai disordini scoppiati negli ultimi giorni in varie città italiane. E' una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che indagano sui fatti di ieri sera a Torino. Anche nel capoluogo piemontese, tra i partecipanti agli scontri di piazza Castello in prima fila c'erano alcuni volti noti del mondo ultrà, rappresentanti delle frange estreme delle curve di Juventus e Torino, da mesi ormai senza stadio a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus.

Domani riunione del Comitato Sicurezza

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese presiederà al Viminale domani alle ore 11.30 una riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica "per fare il punto di situazione sull'ordine e la sicurezza pubblica del Paese, anche alla luce dell'attuazione dei provvedimenti emergenziali connessi alla prevenzione e al contrasto del contagio da COVID-19". E' quanto si legge in un comunicato del ministero degli Interni.