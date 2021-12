Preso il killer di Diabolik, l'esecuzione in un video. Guerra per il controllo dello spaccio a Roma

In manette il killer di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto con il nome di Diabolik, freddato su una panchina di un parco a Roma nell'agosto del 2019. I magistrati dell'antimafia della Procura di Roma, che hanno coordinato le indagini di polizia e carabinieri, hanno fermato il 13 dicembre scorso Raul Esteban Calderon. E' lui secondo i magistrati di piazzale Clodio l'autore materiale del raid di morte. Quelle "mani esperte" che fin da subito avevano fatto pensare ad una azione compiuta da un professionista.

Il movente è la guerra feroce per la gestione dello spaccio a Roma tra i vari gruppi criminali attivi nella Capitale, anche se fiaccati da una serie di indagini ed arresti. Nei confronti di Calderon, argentino di 51 anni, il gip ha convalidato oggi il fermo emettendo una misura cautelare in carcere a Rebibbia. Ad incastrarlo ci sarebbero una serie di testimonianze, ma anche e soprattutto i rilievi effettuati nell'immediatezza dell'evento dagli uomini della Scientifica e dall'attività svolta dalla Squadra mobile. Fondamentale per arrivare alla sua identificazione anche un video ripreso da una telecamera privata.

Nel filmato è ripresa l'intera azione: il killer, con indosso abbigliamento da runner, si avvicina a Piscitelli e dopo avere sparato a bruciapelo con una calibro 9, scappa via. Una azione rapida, imprevedibile, forse studiata da tempo. "Dall'analisi tecnica del filmato dell'omicidio eseguita prima dalla polizia Scientifica e successivamente dal consulente tecnico incaricato dalla procura - spiega una nota diffusa dalla Procura capitolina - è emersa una chiara compatibilità tra il killer visibile nel filmato e il soggetto gravemente indiziato". Alle indagini hanno contribuito alcune attività di intercettazione che hanno consentito di acquisire significativi elementi di riscontro in merito all'esecutore materiale dell'omicidio. Calderon è stato raggiunto anche da un'altra misura cautelare assieme ad Enrico Bennato, il cui fratello Leornardo venne ferito in un agguato nel novembre di due anni fa. I due sono "gravemente indiziati" di un secondo omicidio ai danni di Shehaj Selavdi, ucciso sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre 2020.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Piscitelli era a capo di un gruppo criminale, dedito anche al narcotraffico, che aveva puntato ad essere egemone in tutte le piazze di spaccio di Roma. Non una semplice "batteria" ma una organizzazione criminale strutturata su vari livelli. Nel novembre del 2019 il gip ha emesso 51 misure cautelari nell'operazione ribattezzata Grande raccordo criminale. Pezzi di malavita legata all'ambiente ultras della Lazio, pezzi di frange politiche di estrema destra e 'manovali della violenza', ex pugili tra cui anche albanesi, uniti dal comune denominatore dello spaccio e del 'recupero crediti'.

A coordinare e tessere le fila del sodalizio c'era Diabolik che aveva in Fabrizio Fabietti, 42 anni, il suo braccio destro e "broker" del narcotraffico per l' approvvigionamenti di droga. Il prossimo step dell'indagine della Dda sarà capire chi ha armato la mano di Calderon, chi ha chiesto di fare fuori un pezzo di primo piano della criminalità romana